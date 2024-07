Trucco della vasellina, come fare una trappola fai da te se hai in cucina un’infestazione di scarafaggi

Basta una piccola quantità di vasellina per sbarazzarsi una volta per tutte degli scarafaggi: ecco cosa fare passo dopo passo.

Sarà capitato a tutti di ritrovarsi almeno una volta nella vita faccia a faccia con gli scarafaggi, alcuni degli insetti più odiati a causa della loro abilità di sopravvivere in condizioni molto avverse. Questo quindi li rende anche estremamente difficili da sterminare.

Ovviamente se ce li ritroviamo dentro le quattro mura domestiche o in loro prossimità cerchiamo di fare di tutto pur di non ritrovarci la casa infestata. In effetti nel caso si verifichi ciò, ci si può trovare di fronte ad una situazione alquanto fastidiosa, non solo perché ci sarebbe la possibilità di ritrovarceli sparsi in qualsiasi angolo della casa, ma questi animaletti potrebbero entrare in contratto con il cibo o con alcuni dei nostri oggetti personali.

E questo può comportare un grande rischio in quanto potrebbero lasciarsi alle spalle germi, escrementi o perfino le loro uova. Ma proprio per questa ragione vogliamo aiutarvi a risolvere questo imbarazzante e a dir poco orribile problema, rivelandovi un trucchetto semplice ma molto efficace. Vi servirà solamente della vasellina e il gioco sarà fatto. Ma vediamo più nel dettaglio come procedere.

Vasellina per annientare gli scarafaggi: un metodo infallibile

Gli scarafaggi, una volta che si intrufolano in casa possono arrivare anche in cucina, dove hanno l’occasione di raggiungere il cibo, provocando non solo una compromissione dell’igiene, ma potenzialmente danni alla salute. Oltre ad una naturale repulsione che si può riscontrare nei confronti di questi insetti, bisogna capire come sterminarli.

Ma come accennato in precedenza, non è così facile riuscirci. Magari avete già provato alcuni rimedi ma senza ottenere risultati soddisfacenti. Oggi dunque vogliamo rivelarvi una soluzione fai da te infallibile che in poco tempo sarà in grado di eliminare ogni singolo scarafaggio presente in casa.

Il trucco della vasellina

Se avete già provato diverse cose per eliminare questo fastidioso parassita e non funziona, questo trucco vi aiuterà a risolvere il problema. Così facendo non metterete più a rischio la vostra salute, quella della vostra famiglia o anche quella dei vostri animali domestici. Per procedere vi servirà della vasellina, un coperchio grande di un contenitore, dei rifiuti alimentari e un abbassalingua.

Cominciate utilizzando l’abbassalingua per prelevare una quantità abbondante di vasellina, che metterete all’interno del coperchio. Assicuratevi di spalmarla molto bene fino a quando la superficie interna è completamente coperta. Quindi posizionate all’interno del coperchio l’esca, rappresentata da dei piccoli pezzi e/o avanzi di cibo. A questo punto non vi resta che posizionare una o più trappole negli angoli della cucina o dove avete avvistato gli scarafaggi. La viscosità della vasellina aiuterà a intrappolarli in modo da poterli eliminare successivamente con un insetticida. Potete ripetere il procedimento tutte le volte necessarie fino a quando questi animaletti non saranno sterminati.