Sosta in doppia fila, nuova sentenza della Cassazione ribalta tutto: ora non ti multano più

Si può lasciare l’auto in doppia fila? Non esattamente, ma dipende dai casi: ecco quando puoi farlo senza rischiare la multa.

Il codice della strada, si sa, ha tantissime regole e prevede migliaia di situazioni differenti. Tuttavia, è molto chiaro su un punto: dove si può e dove non si può parcheggiare. In generale, l’auto o il motorino non si possono lasciare in sosta quando c’è un qualsiasi cartello che lo indichi esplicitamente, oppure in alcuni luoghi che non hanno bisogno di indicazioni.

Ci si riferisce, per esempio, a luoghi come le strisce pedonali, la discesa/salita per le persone disabili, gli idranti e tutti quelle zone dove “a buon senso” non si può pensare di poter lasciare il proprio veicolo spento e poi andarsene. Allo stesso tempo bisogna stare attenti ai cartelli di divieto di sosta posti nei passi carrabili, come cancelli o garage.

In quei casi, se il cartello di passo carrabile non c’è, il veicolo si può parcheggiare, a patto che non impedisca completamente al proprietario di casa di entrare o uscire con il proprio mezzo, altrimenti si compie il reato di “violenza privata”. Ma cosa si sa in merito alla doppia fila?

Doppia fila, quando si può lasciare l’auto

Generalmente, parcheggiare in doppia fila è un reato e la legge quindi non permette di farlo. Lo stabilisce l’articolo 158 del Codice stradale e le multe per questo reato partono da 41 euro e raggiungono un massimo di 169 euro. Per moto e motorini, invece, è comunque vietato ma le multe sono molto più basse: da un minimo di 24 euro a un massimo di 98.

Quando però parliamo di lasciare la macchina in doppia fila, dobbiamo essere chiari su cosa intendiamo. Se si intende “parcheggiare” l’auto, quindi lasciarla in sosta, allora è vietato in qualsiasi situazione. Per parcheggiare si intende che il guidatore spegne la macchina e se ne va, (anche con le quattro frecce è vietato, se l’auto è vuota). Diverso è il caso della fermata.

Doppia fila, sosta no ma fermata sì

Se parcheggiare (quindi sostare) in doppia fila è vietato dal codice della strada, non vale lo stesso per fermarsi in doppia fila. La fermata è concessa, a patto che non sia per un lasso di tempo troppo prolungato e che comunque non intralci in nessun modo il passaggio.

Per “fermata” si intende che la macchina resta accesa, come come il guidatore resta al suo interno e non la abbandona, neanche per pochissimo tempo. In questo caso il vigile non può multare la persona, perché il reato di “parcheggio in doppia fila” sussiste appunto quando si verifica una sosta; a patto che non si intralci.