Studio shock rivela: c’è un mare di gente che raggiunge l’orgasmo solo con il solletico | Beati loro…ma fino a un certo punto

Sapete che si può raggiungere l’apice del piacere solamente con il solletico? Ecco i risultanti scioccanti di un recente studio.

Secondo una recente ricerca, moltissime persone sono in grado di raggiungere l’orgasmo anche solo ricevendo il solletico. Questo è ciò che ha affermato un quarto dei partecipanti ad uno degli ultimi studi condotti dagli scienziati della University Medical Center di Mainz in Germania.

Quest’ultimo aveva l’obiettivo di analizzare come gli adulti utilizzano il solletico in relazione all’attività sessuale. Si tratta del primo studio di questo genere. Infatti quelli precedenti che hanno preso in esame la stessa tematica si sono concentrati principalmente sulle conseguenze sensoriali e sugli aspetti ludici del solletico.

Questo studio invece si è basato sul ruolo che il solletico ha in un contesto intimo. Gli scienziati hanno reclutato 719 persone che si sono dichiarate feticiste del solletico per vedere se provavano eccitazione da questo atto. I risultati sono stati a dir poco sconvolgenti.

Il solletico porta all’orgasmo

I risultati hanno rivelato che un quarto degli intervistati poteva raggiungere l’orgasmo con il solletico, anche senza la stimolazione diretta dei genitali. Gli scienziati che hanno preso parte alla ricerca hanno affermato che “esperienze infantili rilevanti, come la rappresentazione del solletico nei cartoni animati, hanno giocato un ruolo decisivo nello sviluppo di un feticismo per il solletico da parte di alcuni degli intervistati”.

Hanno poi aggiunto che questi risultati dovrebbero portare le persone a riconsiderare il concetto di sessualità umana, in quanto dimostrano che molti individui sono in grado di raggiungere il piacere erotico attraverso azioni non considerate tipicamente di natura sessuale.

Conclusioni

Secondo i ricercatori che hanno partecipato allo studio della University Medical Center di Mainz, la gamma di esperienze che portano al piacere sessuale è molto più ampia di quanto si pensi e di quanto sia stato considerato fino a questo momento. Questi ultimi hanno concluso affermando quanto segue: “Il solletico è un’attività intima che richiede un certo livello di fiducia reciproca. Può legare gli individui e servire come sfogo per l’energia sessuale… gli studi futuri dovrebbero quindi indagare sui meccanismi con cui il solletico scatena il piacere sessuale. I risultati di questo studio potrebbero aprire la strada a questa ulteriore ricerca sulla sessualità umana”.

Tuttavia, è necessario sottolineare che le persone che hanno partecipato allo studio avevano già espresso un feticismo per il solletico, noto come knismolagnia. Quindi ancora non è risaputo quale sia il numero o la percentuale di individui nella popolazione che è in grado di raggiungere l’orgasmo attraverso il solletico.