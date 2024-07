Il Willy Wonka italiano cerca disperatamente personale | Se ti assume ti tiene per sempre e paga come un gioielliere

L’azienda dolciaria più famosa d’Italia ha tantissime posizioni aperte: ecco come inviare la propria candidatura e quali sono i ruolo disponibili.

In Italia sono nate tantissime aziende che oggi sono delle multinazionali. Tra queste, una delle più famose è senza dubbio Ferrero, che da oltre cinquant’anni esporta cioccolato e dolci di vario genere in tutto il mondo. La compagnia è stata fondata da Pietro Ferrero nel 1946 ad Alba, in Piemonte, e oggi fattura circa 11 miliardi di euro all’anno (dati 2023).

La Ferrero ancora oggi è gestita dalla famiglia, il cui capofamiglia, Giovanni Ferrero è anche il miliardario italiano più ricco nella classifica dei miliardari italiani, con un patrimonio di quasi 44 miliardi di euro. Ci sono tanti imprenditori in questa lista, ma Giovanni Ferrero è l’unico della top 10 a creare e vendere prodotti dolciari.

L’azienda è inoltre conosciuta per la sua etica e per l’ottimo modo con cui tratta i suoi dipendenti. Di recente si sono aperte diverse posizioni disponibili: se sogni di lavorare qui, allora continua a leggere per scoprire che tipo di ruoli stanno cercando.

Ferrero, il Willy Wonka italiano assume

Oggi Ferrero conta 31 sedi sparse in tutto il mondo, per un totale di 55 Paesi e conta oltre 47.000 dipendenti con varie mansioni. L’azienda è ovviamente aperta per chiunque voglia lavorarci, dal momento che cerca persone con ruoli diversi, dagli operai agli ingegneri agli esperti di marketing e comunicazione.

In particolare, in questo momento sta cercando operai per gli stabilimenti italiani sparsi in Lombardia, Lazio, Campania e ovviamente Piemonte, regione dove è stata fondata l’attività. La sede principale storica si trova ancora ad Alba, in provincia di Cuneo.

Ferrero assume, le posizioni aperte e come candidarsi

Ferrero assume principalmente tramite il proprio sito. Dato che si tratta di una multinazionale, è possibile che il processo di selezione sia lungo e comprenda più di un colloquio, anche per i ruoli meno specializzati. Per vedere quali sono al momento le posizioni aperte bisogna consultare il sito ufficiale, alla pagina “Lavora con noi”.

Qui è possibile filtrare per tipologia di ruolo e per area geografica interessate, ma anche per il tipo di contratto che si sta cercando. Dal sito compaiono tutte le posizioni, quindi anche quelle per l’estero, quindi ricordatevi di utilizzare il filtro per visualizzare quelle disponibili solo in Italia.

Se ti interessano le posizioni stagionali di operaio, al momento quelle disponibili sono diverse e sono sparse tra Caprarola (Viterbo), Pozzuolo Martesana (Milano), Alba (Cuneo), Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino) e Balvano (Potenza).