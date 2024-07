Trucco della moneta nel freezer: come capire se il pesce surgelato è ancora commestibile

Con questa piccola azione potreste evitarvi una bruttissima indigestione: ecco come funziona il trucco della moneta.

Il pesce come ben sappiamo è un alimento estremamente delicato soprattutto perché prevede una conservazione ottimale, che generalmente è finalizzata alla consumazione dello stesso. A qualcuno di voi infatti sarà capitato di acquistare del pesce non particolarmente fresco o di non averlo conservato nel migliore dei modi una volta messo in freezer.

Questo ovviamente può accadere per diverse ragioni, alcune delle quali dovute a cause di forza maggiore. Per esempio il freezer potrebbe smettere di funzionare, e questo provoca un abbassamento repentino della temperatura, portando alcuni cibi a deteriorarsi.

Infatti per evitare ciò, il freezer è no di quelli elettrodomestici che rimane accesso h24. Però non sempre le cose vanno peril verso giusto. Ci si può trovare di fronte ad un’interruzione di corrente o a qualche altro problema che causa il malfunzionamento dell’apparecchio.

Una situazione che può solo peggiorare qualora non fossimo in casa. La domanda a questo punto sorge spontanea: come facciamo a sapere quando il congelatore smette di funzionare? Semplice, si ricorre al trucco della moneta.

Il trucco della moneta per evitare un’intossicazione alimentare

Alcuni ne avranno già sentito parlare, ma il trucco della moneta nel congelatore è infallibile perché v permetterà di capire se il cibo contenuto all’interno del freezer è o meno buono da mangiare. La sicurezza alimentare infatti non va mai sottovalutata, soprattutto se si ha a che fare con cibi che tendono ad avariarsi con facilità.

E’ un metodo, quello della moneta, che si consiglia in particolar modo di eseguire ogni qualvolta ci si assenta da casa per un periodo di tempo prolungato. Ma vediamo più nel dettaglio come funziona. Prendete un piccolo contenitore adatto alla conservazione in freezer, riempitelo con dell’acqua fredda e mettetelo nel freezer fino a quando quest’ultima non si sarà congelata. Quindi, infilate una moneta sulla superficie ghiacciata e rimettete il contenitore nel congelatore.

Come capire se il cibo è ancora buono

Una volta tornati a casa, se si nota che la moneta è affondata nel ghiaccio, anche se parzialmente, significa che nel periodo in cui non c’eravate è mancata la corrente, e questo mette a rischio la qualità del cibo contenuto all’interno del freezer. Nonostante sia molto semplice, il trucchetto della moneta è in grado di risparmiarvi stress e soprattutto vi eviterà di contrarre malattie. Infatti anche se gli alimenti sembrano essere ancora congelati, non vuol dire che siano rimasti tali per tutto il tempo.

Alcuni invece potrebbero mostrare segni di scioglimento, rappresentati per esempio dalla presenza di gocce sulla parte esterna della confezione. In ogni caso si consiglia di usare sempre la massima cautela e, se si ritiene che anche solo una parte di un alimento non sia sicura da mangiare, di buttarlo via tutto.