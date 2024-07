Autovelox, molta attenzione questa estate in montagna: in questa località delle Dolomiti si nasconde quello più attivo d’Italia

Nelle Dolomiti c’è un paesino minuscolo che ha vinto il record per il maggior numero di multe strappate per eccesso di velocità. Ecco l’autovelox più temuto d’Italia.

Quando si guida, bisogna sempre fare attenzione a rispettare i limiti di velocità. Andare alla giusta velocità, né troppo piano né troppo forte, aiuta infatti a prevenire gli incidenti, che possono diventare anche molto gravi. Spesso, a controllare la velocità dei veicoli non ci sono le forze dell’ordine, ma vengono piazzati sugli bordi delle strade gli autovelox.

Gli autovelox, per legge, devono essere sempre ben segnalati, anche se sono spenti. Di solito, è facile accorgersene in tempo, perché i navigatori come Google Maps li indicano durante la guida. Allo stesso tempo, il guidatore deve avere sempre la targa ben in vista e riconoscibile, così che sia facile da rintracciare.

Bisogna ammettere che a volte gli autovelox sono crudeli e strappano multe per eccesso di velocità anche quando non dovrebbero, magari perché si trovano in un punto di strada particolare dove è difficile rispettare il limite. Ne sanno qualcosa gli abitanti di Colle Santa Lucia, vicino al Passo Giau.

Autovelox, il record di multe nelle Dolomiti

Di recente ha fatto molto scalpore la notizia che un paesino in provincia di Biella ha infranto ogni record per multe a causa di eccesso di velocità. Il comune di Colle Santa Lucia ha incassato con i pagamenti di queste multe nel corso del triennio 2021-2023 oltre 1 milione di euro, più precisamente 1.265.822 euro.

Forse non sembrerà una cifra così astronomica, ma la diventa se si pensa che abitano in questo paesino solo 350 persone. Se si fa un calcolo, quindi, risulta che ogni cittadino avrebbe pagato oltre 3.000 euro in tre anni, più precisamente 3.616. La notizia è stata condivisa da La Stampa.

Autovelox, la classifica italiana di multe

Di recente, è apparsa la classifica italiana e regionale di multe causate dagli autovelox. Oltre alla Valle D’Aosta ha guadagnato un grande compenso dalle multe anche il Veneto, per un totale di 3.486.863 euro: al primo posto tra le città c’è il comune di Cittadella, in provincia di Padova.

Il sud Italia è uscito particolarmente arricchito da questa classifica: la Puglia ha raccolto tantissimo anche dai comuni più piccoli, per esempio solo Galatina ha incassato oltre 4 milioni di euro.

Infine, sono state controllate anche le “grandi città” (quelle con almeno 200.000 abitanti) e qui risulta che le multe per eccesso di velocità da parte degli autovelox corrispondono solo all’11%. I soldi incassati verranno utilizzati soprattutto per spese di luce e gas, manutenzione stradale e illuminazione pubblica.