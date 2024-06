Scarica subito quest’app sul tuo smartphone: ti farà pagare la bolletta due spiccioli

Per risparmiare in modo rapido e deciso sulla bolletta dovete assolutamente utilizzare questa innovativa app: ecco come funziona.

Avete mai pensato che un’app vi potesse farvi risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica? Ebbene sì, nell’ultimo periodo sta spopolando un’applicazione che vi permetterà proprio di fare questo. Come sappiamo le app sono diventate estremamente popolari, complice la loro reperibilità e la facilità di scaricamento. Senza escludere ovviamente la diffusione degli smartphone, uno strumento diventato indispensabile nella vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo.

Il frequente utilizzo delle app è dovuto anche alla grandissima varietà presente sul proprio market di riferimento, da quelle usate per chattare ai videogiochi fino ad arrivare alle app che ci consigliano l’attività fisica da eseguire con una relativa dieta personalizzata.

Insomma, a prescindere che si tratti dell’Apple Store o di Play Store, oramai si trova tutto ciò che si desidera. Pochi però ancora pensato che un’app potesse aiutare a risparmiare in bolletta. Questo almeno è ciò che WhenToPlugIn permette di fare. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona e soprattutto quanto potrà farvi risparmiare.

Alla scoperta di WhenToPlugIn

La nuova app che sta spopolando è chiamata WhenToPlugIn, e vi aiuterà a ridurre in modo considerevole la vostra bolletta energetica. In poche parole questa applicazione vi indicherà i momenti migliori della giornata per collegare i dispositivi casalinghi che fanno uso dell’energia, in modo che possiate fare scelte energetiche più intelligenti.

WhenToPlugIn utilizza l’intensità di carbonio per determinare quali sono i momenti migliori per sfruttare l’energia, in base alla vostra posizione e ciò significa che l’energia che arriva a casa vostra risulta più pulita in quel determinato momento della giornata. Ma cosa si intende esattamente con intensità di carbonio? Non è anche che una misura delle emissioni di CO2 per unità di elettricità consumata. Quando è bassa o molto bassa, indica che l’energia rinnovabile e/o nucleare svolge un ruolo fondamentale nel mix energetico che alimenta la vostra casa. Ciò avviene sempre più spesso con la trasformazione del sistema elettrico.

Come risparmiare energia tramite un’app

WhenToPlugIn è facilmente scaricabile da Apple Store o Play Store. Per l’attivazione basterà seguire i vari step indicati una volta scaricata. In ogni caso si tratta di un pratico strumento che vi aiuta a fare scelte energetiche casalinghe più smart.

L’app mostra le previsioni in tempo reale sull’intensità di carbonio e consente di sapere quando l’elettricità in casa sarà più pulita nelle 48 ore successive, per aiutare a pianificare l’utilizzo dell’elettricità. Ma non è tutto, perché così come la sua utilità, anche il suo funzionamento è alquanto unico. Infatti nell’app apparirà una lucina verde, un segnale che indica quali sono i momenti in cui sarebbe meglio ricorrere alla corrente. Insomma, un modo originale ma super efficace per risparmiare qualche soldino.