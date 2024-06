Panico in volo: queste solo le ultime parole dei piloti di linea prima di perdere il controllo | Se ti capita di sentire urlare queste frasi dalla cabina è arrivata la fine

Viaggi in aereo, puoi iniziare ad agitarti quando senti provenire queste parole dalla cabina di pilotaggio.

Nonostante i tanti decenni di voli andati a buon fine, sono ancora molte le persone che hanno la fobia di volare e quindi preferiscono altri mezzi di trasporto come il treno o la macchina.

Eppure gli incidenti aerei sono quelli più rari, specialmente se paragonati a quelli che accadono in auto che sono davvero numerosi e possono anche quelli avere degli esiti fatali per passeggeri o guidatori.

L’idea di essere sospesi in aria di certo non va a confortare i passeggeri di un volo aereo, e ci sono stati degli episodi di dirottamento o incidenti aerei che hanno contribuito a far crescere la paura di chi già non era convinto dai viaggi in volo.

In vari casi ci sono state alcune frasi che sono state pronunciate dai piloti stessi: in queste circostanze potreste iniziare a preoccuparvi, ecco cosa è stato detto.

Le parole di piloti che sapevano essere spacciati

Un video online ha raccolto tutta una serie di frasi, imprecazioni o persino versi registrati quando vi sono stati degli inconvenienti nel corso di un viaggio aereo.

Tali esclamazioni provenivano dai piloti stessi, e hanno prodotto grande scalpore e anche un certo timore da parte di chi non ama viaggiare in aeroplano. A contribuire a questa fobia piuttosto diffusa sono stati anche serie televisive o film ambientati su un aereo o che riguardavano disastri aerei – prima fra tutte Lost.



Le parole dei piloti lasciano il segno

“”Whoop Whoop pull up” si sente dire in una delle registrazioni riportate nel video, ed è chiaramente un dispositivo elettronico a produrre questo suono avvertendo dell’allarme, seguito dall’esclamazione “It’s the end”, ovvero, “è la fine“, pronunciata da uno dei piloti prima dell’impatto. Per la lista di imprecazioni, nella terza registrazione si sente chiaramente dire “Fu*k!” ovvero “ca**o!”, sempre da parte di uno dei piloti.

In molti casi ci sono esclamazioni che sono imprecazioni, e fanno capire subito qual è il momento in cui il pilota si rende conto che la situazione è davvero grave. Anche “Jesus Christ!” è pronunciata in altri casi. Il dispositivo elettronico in alcuni casi esclama “Too low, terrain”, per avvertire il personale che, appunto, si è vicini all’impatto. Se doveste sentire una qualunque di queste frasi o esclamazioni, è probabile che siate in una situazione di serio pericolo a bordo dell’aereo.