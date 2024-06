Booking, occhio alla nuova truffa della prenotazione annullata, ci stanno cascano tutti | Basta una chiamata alla struttura e ti salvi le vacanze

Attenzione a questo dettaglio grazie al quale avrete modo di evitare di cadere vittime dell’ennesima truffa online.

Con l’arrivo dell’estate assistiamo ad un aumento delle temperature, così come delle truffe. Infatti milioni di italiani si apprestano a partire per le tanto agognate vacanze, magari per una destinazione esotica per la quale hanno messo da parte parecchi soldini.

Oggigiorno però sempre meno persone si recano presso le compagnie di viaggio per organizzare il loro soggiorno, a prescindere che si esca o meno dai confini nazionali. Molti infatti optano per dei siti online, tramite i quali è possibile effettuare l’intera prenotazione.

Ma attenzione perché come ben sappiamo negli ultimi anni le frodi online sono notevolmente incrementate, provocando un numero maggiori di vittime. Una delle ultime truffe riguarda proprio i futuri viaggiatori, in particolar modo a tutti coloro che hanno deciso di affidarsi ad un sito online per programmare la propria vacanza.

Pericolo booking: come evitare le frodi online

Nell’ultimo periodo numerosi utenti sono caduti vittima di una truffa che coinvolge una serie di siti utilizzati per la prenotazione di attività e soggiorni in hotel, appartamenti e altre struttura di vario genere.

Tra questi ci sono Booking e AirBnb, che nel corso degli anni hanno riscosso un enorme successo e ai quali milioni di persone negli anni si sono affidati per pianificare la propria vacanza. La frode in questione ha mietuto numerose vittime e proprio per questa ragione vogliamo non solo mettervene al corrente, ma svelarvi come scoprire se anche voi state cadendo nella stessa trappola.

La truffa della prenotazione annullata

Dopo aver effettuato la prenotazione potreste venire informati della sua cancellazione. I truffatori infatti vi invieranno un messaggio dove verrete informati che il pagamento fatto non è andato a buon fine. Perciò vi invitano a compiere un nuovo pagamento tramite un link presente nel messaggio stesso e che rimanda ad un altro sito (fasullo). Dopodiché vi verrà richiesto di inserire i dati della vostra carta.

A questo però è troppo tardi perché i truffatori sono riusciti a farvi cadere nella loro trappola. Per evitare di commettere questo errore evitando così di rimetterci denaro, si consiglia di controllare i siti (in particolar modo l’Url) quando viene richiesto di effettuare un pagamento o di inserire i dati della propria carta. In alternativa si può sempre contattare direttamente la struttura, come succedeva in passato.