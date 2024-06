Non chiedere mai il ghiaccio nella bibita quando sei in volo | La confessione shock di una hostess

Lo sapevi che se stai viaggiando in aereo, non dovresti mai chiedere del ghiaccio da aggiungere alla tua bibita? Lo ha rivelato una hostess: ecco perché.

Negli ultimi giorni è andato virale il video che una giovane hostess ha pubblicato sui social. In questo video la hostess parlava del suo lavoro e ha dato cinque consigli utili per viaggiare in aereo, in particolare ha spiegato cosa è meglio non fare durante un volo. La hostess si chiama Aislinn Swain e ha spiegato tutto in un breve filmato che ha chiamato, semplicemente, “Non fare mai queste 5 cose quando voli” (“Never do these 5 things when flying”).

Il video è diventato subito molto popolare su tutte le piattaforme social soprattutto perché la ragazza ha rivelato un dettaglio scioccante che giustamente non tutti conoscono. Ha spiegato, infatti, che quando si viaggia in aereo non si dovrebbe mai chiedere del ghiaccio, anche se la tua bevanda è troppo calda.

Come si può intuire, il tutto dipende da un motivo di igiene. La hostess ha confessato di aver visto molti colleghi trovare dei modi decisamente poco igienici per romperlo prima di servirlo nei bicchieri.

Aereo, perché non devi mai chiedere del ghiaccio

La hostess ha raccontato di aver visto più volte dei colleghi rompere il ghiaccio buttandolo direttamente a terra, prima di portarlo ai passeggeri nei bicchieri. Oppure, se lo hanno rotto usando le mani, ha raccontato di averlo visto fare mentre indossavano ancora i guanti che avevano addosso quando hanno fatto altre cose, per esempio alcune pulizie.

Ha consigliato di evitare quindi il ghiaccio, spiegando che spesso è anche inutile perché le bevande a bordo sono già sempre molto fredde, oppure, se è proprio necessario, suggerisce di comprare il ghiaccio direttamente in aeroporto, poco prima di salire in aereo. In seguito, ha dato altri consigli, decisamente meno scioccanti di questo.

Aereo, le cose che è meglio non fare in volo

Aislinn Swain ha poi continuato con gli altri quattro consigli sui viaggi in aereo. Consiglia di spalmarsi sempre la crema solare se si viaggia vicino al finestrino, perché nonostante il vetro, due ore di volo corrispondono a circa 20 minuti di lampada abbronzante. Ha consigliato poi di non dare i rifiuti a hostess e steward, se non sono loro a richiederlo quando passano con il sacco della spazzatura perché non solo è poco educato, ma anche poco igienico.

Poi, suggerisce di non togliersi le scarpe, non solo per motivi igienici ma anche perché potrebbe verificarsi un’emergenza e il bisogno di evacuare l’aereo e le scarpe possono essere fondamentali in queste occasioni. Infine, suggerisce di non cambiare il posto assegnato con quello di un altro passeggero, a meno che non lo abbiate chiesto al personale di bordo.