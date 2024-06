Insonnia, per sconfiggerla usa il trucco del 4-7-8: la tecnica dei Navy Seals americani per addormentarsi nel giro di due minuti

Avete difficoltà ad addormentarvi, soprattutto nei mesi estivi? Esiste un metodo infallibile per riuscirci in pochi secondi.

Quanti di noi almeno una volta nella vita hanno avuto difficoltà ad addormentarsi? Magari ci troviamo a letto e nonostante siano passate delle ore il sonno sembra non arrivare mai. C’è invece una buona parte della popolazione che soffre regolarmente di insonnia e ormai i tradizionali metodi per sconfiggerla non sono più efficaci.

Ma avete mai sentito parlare dell’esercizio 4-7-8? Si tratta di un vecchio trucchetto che farebbe addormentare qualsiasi individuo nel giro di pochissimo tempo. Non è molto conosciuto ma nell’ultimo periodo ha spopolato su TikTok.

Questa tecnica sembra aver subito ottenuto un ottimo riscontro sul web, complici i numerosi utenti che l’hanno provata con successo. Come sappiamo con l’arrivo dell’estate e delle elevate temperature, i casi di insonnia si fanno sempre più frequenti. Quindi abbiamo deciso di rivelarvi questo straordinario metodo.

Alla scoperta del magico trucchetto per combattere l’insonnia

Non riuscire ad addormentarsi è una situazione più comune di quello che si pensa, soprattutto nei mersi più caldi dell’anno. Non è quindi un caso che un consiglio per dormire meglio sia diventato uno degli ultimi video più virali su TikTok.

La cosa più curiosa è che l’utente che lo ha pubblicato assicura che con questa tecnica ci vorrà solo un minuto per cadere tra le braccia di Morfeo. A quanto pare questo metodo viene spesso utilizzato dai soldati che devono sfruttare al meglio il loro tempo per adattare il riposo ad ogni singola missione.

Come addormentarsi subito: il video che è diventato virale

Chi più e chi meno, a questo punto, tutti abbiamo sentito parlare di metodi per porre fine all’insonnia, o almeno ridurla il più possibile. Tuttavia, un utente di TikTok ha ottenuto un enorme successo svelando un metodo apparentemente sconosciuto alla massa che consente di addormentarsi in non più di 60 secondi.

Secondo Jaime Higueras, il nome del Tikoker, si tratta di un trucco che i Navy Seals nordamericani utilizzano per aiutarsi ad addormentarsi, anche nelle situazioni di massimo stress o pericolo in cui sono solitamente coinvolti. L’esercizio si chiama 4-7-8, e sembra che funzioni indipendentemente dalla causa che provoca l’insonnia. E come funziona questa tecnica? In poche parole basta respirare per 4 secondi, mantenere l’aria nei polmoni per 7 secondi ed espirare lentamente per 8 secondi. A quanto pare, un esercizio così semplice aiuterebbe a rilassarsi e ad aumentare i livelli di melatonina, l’ormone che regola il sonno.