WIFI, il trucco per connettersi anche senza conoscere la password | Ecco perché le reti non sono davvero protette

Conosci tutti i modi per connettersi al Wifi senza dover inserire la password? Eccone tre.

Oggi quasi tutte le case sono dotate di un modem. Vivere senza Internet ormai è considerato impossibile e installarlo e firmare un buon contratto con un operatore è una delle prime cose da fare quando si va ad abitare in una casa nuova. Tuttavia, una volta acquistato il modem, in pochi cambiano la password del Wifi e continuano a usare quella preimpostata.

In teoria, anche se le password autogenerate dagli operatori telefonici sono molto sicure (proprio perché non sono parole comuni, ma insiemi di cifre e lettere, tra maiuscole e minuscole) e difficili da intercettare, sarebbe sempre buona norma sceglierne una nuova una volta avviato il router. Questo anche per agevolare la memoria o la condivisione verso gli ospiti.

Lo sapevi, però, che una volta che entri in casa di qualcuno, non è necessario chiedergli la password per connettere il tuo dispositivo al Wifi della casa? Esistono tre trucchetti per connetterti.

Wifi, come connetterti al modem di qualcuno senza conoscere la password

Si premette che tutti e tre i trucchi si possono mettere in atto solo se si è a contatto diretto con il modem. Non bisogna conoscere la sua password, ma bisogna essere vicini al modem per modificare le impostazioni in modo da potersi connettere senza dover digitare niente.

Quindi, questi trucchi non possono essere usati a distanza e non possono essere usati per scoprire la password di qualcuno o bypassarla se non si può intervenire direttamente sul modem.

Wifi, i tre trucchi per connettersi a Internet senza digitare la password

Per prima cosa, si può sfruttare la tecnologia WPS. Si tratta di un modo per connettersi al Wifi liberamente, senza inserire niente: la rete in questo modo non è più privata ma diventa a beneficio di tutti. Per attivare la WPS bisogna intervenire sulle impostazioni del modem, per far partire la connessione diretta senza password.

Un secondo trucco è sfruttare la scansione del codice QR. I modem più moderni sono dotati di un piccolo schermo dal quale si può scansionare un codice QR, che permette di connettersi alla rete senza digitate nient’altro.

Infine, c’è la condivisione di password. Gli smartphone possono condividere le password delle reti a cui si sono associati anche dopo tanto tempo. Se ti sei connesso a una rete ma non ricordi più la password, il tuo dispositivo la ha ancora memorizzata: clicca sulla rete dalle impostazioni del Wifi e seleziona “Condividi”. Ovviamente al momento anche il tuo smartphone deve essere connesso.