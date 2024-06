Autostrade, stangata da 1.700€ per questa cattiva abitudine al casello | Arrivi a destinazione per le ferie e hai già fatto fuori il budget

Se non volete sborsare fior di quattrini al casello dell’Autostrada dovete assolutamente evitare di commettere questo errore.

Non c’è alcun dubbio che i dispositivi Telepass abbiano semplificato il passaggio dei caselli autostradali. Peer chi non avesse ancora familiarità con questa tecnologia, ci si riferisce ad un sistema di riscossione del pedaggio tramite l’impiego del telepedaggio, ovvero un sistema di riscossione automatica che ha l’obiettivo di diminuire in modo significativo il tempo necessario al pagamento di quest’ultimo.

Questo significa che le automobili che ricorrono a questo metodo non hanno bisogno di fermarsi al casello, grazie anche al fatto che sbarra viene automaticamente sollevata all’avvicinarsi del veicolo. Può capitare però che quest’ultima non si alzi.

Ciò può accadere per diverse ragioni. Magari il dispositivo è stato fissato in una zona secondaria del parabrezza da dove non è possibile trasmettere il segnale, o magari le batterie del dispositivo risultano scariche. Detto ciò, qualora ci si trova il casello con la sbarra abbassata, come si può procedere? Attenzione perché alcune azioni potrebbero mettervi nei guai rischiando di farvi pagare una multa salatissima.

Cosa evitare di fare quando ci si trova la sbarra del casello abbassata

A diversi di voi potrebbe essere successo. Infatti capita molto più spesso di ciò che si pensa. Ma quando vediamo che la sbarra non si solleva, come dovremmo comportarci? Innanzitutto è necessario dare un’occhiata alla velocità. In prossimità del casello si dovrebbe mantenere una velocità media di 30 km/h.

Infatti velocità più alte potrebbero non essere sufficienti per frenare in tempo causando potenzialmente numerosi disagi. Si potrebbe rischiare di danneggiare il casello, inclusa la stessa sbarra, qualora non sia sollevata. In quel caso Autostrade ha il diritto di chiedere un risarcimento, anche se il problema è dovuto ad un malfunzionamento del casello.

Non rischiate di prendere la multa: ecco le azioni da intraprendere

Se per la velocità troppo elevata provocate dei danni al casello, potreste incorrere in una multa molto salata. Prima di tutto, qualora doveste provocare un qualche incidente, pur non coinvolgendo altre automobili, non fatevi prendere dal panico e non cercate di fare retromarcia. Questa azione è severamente vietata. Secondo il Codice della Strada qualsiasi conducente che decide di fare questa manovra rischia di dover sborsare una cifra compresa tra i 430 a 1731 euro, oltre a perdere 10 punti sulla patente.

L’unica opzione possibile è contattare l’assistenza autostradale: basta premete il tasto rosso presente lungo la corsia del casello. Un operatore si metterà subito in contatto con voi e vi chiederà il casello di entrata. Se non riuscite a ricordarvelo, quest’ultimo avrà modo di accedere al sistema delle telecamere presenti nel casello, in modo da rintracciare il percorso fatto dal vostro veicolo.