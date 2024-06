Sei un nottambulo? Andare a letto dopo questa ora provoca seri disturbi mentali | Lo studio dell’Università di Stanford

Secondo una recente ricerca, se siete soliti andare a dormire tardi potreste sviluppare dei seri problemi mentali.

Quante volte negli anni abbiamo fatto le ore piccole? Ma per molti questo vizio è diventato una vera e propria abitudine. Come potete immaginare così facendo il nostro organismo ne risente, ma secondo le ultime ricerche a rimetterci è soprattutto la mente.

Infatti, se siete solite andare a letto tardi con il tempo potreste rischiare di sviluppare dei gravi problemi di salute, relativi in particolar modo alle funzioni cognitive. A confermarlo è una recente ricerca pubblicata sulla rivista Psychiatry Research e condotta dall’Università di Stanford.

Quest’ultima ha affermato che coricarsi prima dell’una di notte può ridurre il rischio di sviluppare condizioni mentali e comportamentali come la depressione e l’ansia. Non solo, si è scoperto che indipendentemente dalle preferenze di sonno, i nottambuli non prosperano dopo il tramonto.

Lo studio

La ricerca ha rivelato che l’allineamento con il proprio cronotipo non è cruciale e che in realtà è lo stare svegli fino a tardi che non fa bene alla salute mentale, anche se ancora non si è a conoscenza del motivo. allo studio hanno preso parte più di 70 mila persone, di cui circa 19 mila si sono identificati come tipi mattutini, oltre 6 mila come individui serali, mentre il resto non si è definito né l’uno né l’altro.

I risultati hanno mostrato che i nottambuli che si allineavano al proprio cronotipo avevano dal 20% al 40% di probabilità in più di avere una diagnosi di disturbo mentale rispetto ai nottambuli che seguivano un programma di sonno precoce o intermedio. Da ciò si deduce che chi tende ad alzarsi presto ha una migliore salute mentale.

Risultati

I ricercatori hanno ipotizzato che i risultati possano essere legati all’ipotesi chiamata “mente dopo mezzanotte”, secondo la quale essere svegli dopo la mezzanotte può aumentare il rischio di comportamenti impulsivi e dannosi. Gli esperti raccomandano di dormire dalle sette alle nove ore a notte. Per i nottambuli, il consiglio è di cercare di adottare una routine più precoce per modificare gli schemi di sonno, anche se ovviamente questo non solo potrebbe richiedere molto tempo ma non cambierà il proprio cronotipo.

E’ necessario sottolineare però che secondo alcuni studiosi questa ricerca presenta dei limiti. Innanzitutto i soggetti presi in esame sono per lo più bianchi e di mezza età o più anziani. Inoltre, il cronotipo è stato determinato attraverso una singola domanda fatta ai partecipanti e successivamente convalidata. Solitamente se si affronta questa tematica si utilizza un questionario più approfondito, con domande molto più dettagliate.