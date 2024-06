Almeno una volta all’anno devi usare il programma da 90° della lavatrice | Risparmi 50€ di tecnico

C’è un’azione che dovreste eseguire regolarmente sulla vostra lavatrice: così facendo eviterete di chiamare il tecnico.

La lavatrice è senza ombra di dubbio uno degli elettrodomestici più utilizzati della casa. Lavaggio dopo lavaggio però anche quest’ultima ha necessità di una manutenzione regolare. Ma c’è una cosa che molti italiani si dimenticano di fare e senza la quale l’apparecchio potrebbe non funzionare correttamente o perfino danneggiarsi in modo permanente.

Con questa semplice azione dunque avrete modo di risparmiare parecchi soldini. Innanzitutto non ci sarà bisogno di acquistare una lavatrice nuova, ma non avrete nemmeno necessità di chiamare il tecnico. In poche parole non dovrete fare altro che effettuare una pulizia approfondita.

Per l’esattezza il trucchetto di cui vi parleremo oggi consiste nella rimozione del calcare, che come sappiamo può provocare parecchi danni negli elettrodomestici. Al contrario di ciò che pensate, non si deve ricorrere a prodotti specifici e soprattutto chimici. Basterà una soluzione naturale per sbarazzarsi di tutto il calcare accumulatosi nel corso dei mesi.

Come eliminare il calcare dalla lavatrice con ingredienti casalinghi

Una lavatrice pulita non permette soltanto di risparmiare ma è anche sinonimo di bucato pulito. A maggior ragione la rimozione del calcare dovrebbe essere una priorità assoluta. Ma sapete come farlo? Come accennato in precedenza non occorre acquistare alcun tipo di prodotto.

Basterà semplicemente recarsi in cucina. Dopodiché si dovrà accendere l’apparecchio a 90 gradi e il gioco è fatto. Ma vediamo nel dettaglio quali ingredienti consentiranno una rimozione completa del calcare. Si consiglia di eseguire questa pulizia una volta all’anno.

Una decalcificazione semplice ed efficace

Per rimuovere il calcare dalla lavatrice si può semplicemente ricorrere dei vecchi metodi casalinghi. Il primo richiede l’utilizzo di un comunissimo ingrediente, spesso utilizzato come condimento. Si tratta dell’aceto. Versatene 2 tazze nel cestello della lavatrice aggiungendo 2 bustine di acido citrico. Dopodiché scegliete il ciclo da 90 gradi e accendete.

Al termine del lavaggio non vi rimarrà altro che pulire le parti in gomma con l’aceto e voilà, la vostra lavatrice sarà come nuova! Se non volete avere a che con l’odore di aceto, potete utilizzare esclusivamente l’acido citrico. In questo caso inseritene nel cestello 120 grammi e seguite la stessa procedura. In alternativa si può adoperare un altro ingrediente molto versatile, il bicarbonato di sodio. Inseritene 2 bustine nella vaschetta e optate per programma a 90 gradi. Con queste soluzioni naturali otterrete una lavatrice super pulita e splendente!