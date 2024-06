Bonus estate: paga più alta per 6 mensilità per questi lavoratori | Corri a fare richiesta al tuo capo

Tra poco arriveranno nelle vostre tasche centinaia di euro: ecco la procedura da seguire per ottenere l’incentivo economico.

Ancora una volta il governo ha deciso di riconfermare il bonus estate. Introdotto per la prima volta lo scorso anno, questo incentivo economico avrà la possibilità di aiutare milioni di italiani. In particolare, quest’ultimo è rivolto a tutti i dipendenti che lavorano presso un’azienda privata nel settore turistico.

Sono inclusi quindi hotel, ostelli, stabilimenti balneari, terme e tante altre strutture che fanno parte del medesimo ambito. Ma perché è stato introdotto il bonus estate e soprattutto in cosa consiste? Come accaduto negli ultimi anni, il settore del turismo sta affrontando numerose difficoltà, complice la pandemi che non ha fatto altro che peggiorare la situazione, costringendo molte realtà a dichiarare bancarotta o a chiudere.

L’obiettivo di questo sostegno economico ha lo scopo di accrescere la busta paga dei dipendenti del 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro svolto sia durante le ore notturne notturno che in quelle di straordinario nel periodo compreso tra il primo gennaio 2024 e il 30 giugno 2024. Ma attenzione questi soldi non arriveranno nel vostro stipendio in modo automatico. E’ necessario fare domanda. Vediamo come.

Quanti soldi in più spettano ai lavoratori in busta paga?

Come ogni anno, il governo mette a disposizione dei bonus per i lavoratori. Il bonus estate 2024 in particolare è rivolto a tutti quei dipendenti che lavorano in una realtà turistica. Come accennato in precedenza, questo incentivo rappresenta una serie di sgravi fiscali che vengono applicati al lavoro notturno e agli straordinari, che in questo settore sono molto frequenti.

Dato che il periodo preso in considerazione va da gennaio a giugno 2024, coloro che potranno beneficiare di tale bonus otterranno un aumento sulla busta paga per ben 6 mensilità. Ma non è finita qui perché ci sono alcuni requisiti che queste persone devono disporre per poter ottenere il bonus estate.

Bonus estate: requisiti e domanda

Per poter fare domanda è necessario che i lavoratori dipendenti abbiano un reddito inferiore ai 40 mila euro all’anno (in riferimento all’importo del 2023). Questa cifra include tutti i redditi dell’individuo in questione, anche quelli relativi ad un diverso datore di lavoro o ad un’attività differente da quella svolta nel settore turistico.

Ma attenzione, il bonus estate non verrà attribuito in maniera automatica. Per ottenerlo è necessario fare domanda. Come? In poche parole deve essere lo stesso datore di lavoro a fare richiesta a vostro nome. Innanzitutto quest’ultimo deve riconoscere il trattamento integrativo, dopo aver ricevuto la richiesta del dipendente, il quale a sua volta ha il compito di consegnare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In questa si deve accertare il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento del bonus. Infine al datore non spetta altro che erogare l’importo extra i busta paga recuperando la somma tramite F24.