Se usi Chat GPT al lavoro tu e l’impresa per cui lavori correte un grave pericolo | È un errore che fai senza saperlo

ChatGPT si sta facendo strada anche nei luoghi di lavoro, ma attenzione a non abusarne: potreste andare incontro a rischiose conseguenze.

Per i pochissimi che non ne hanno sentito ancora parlare, ChatGPT è uno strumento basato sull’Intelligenza Artificiale con il quale è possibile dialogare. E’ dotato di un’ineguaglibile capacità di generare testi simili a quelli di un essere umano, tanto da essere difficilmente identificabili e/o rintracciabili.

Queste sue incredibili qualità ha permesso ChatGPT di diffondersi in poco tempo ottenendo una popolarità senza precedenti. E’ capitato però che alcune persone ne abbiano cominciato a ad abusarne, come sta succedendo in alcuni posti di lavoro, sia da parte dei dipendenti che dalle aziende stesse.

Purtroppo ci sono molti rischi che sono associati all’uso di tale strumento. Uno di questi è legato alla riduzione della sicurezza dei dati, Ma non sono solo questi che possono farvi finire nei guai, qualora anche voi stesse sfruttando le capacità di ChatGPT al lavoro.

Le mansioni lavorative

Le persone hanno cominciato ad utilizzare l’Intelligenza Artificiale a proprio vantaggio, per esempio per ottimizzare il proprio tempo e per completare una serie di compiti. Però come ogni strumento online, si può incorrere in una serie di rischi, che bisogna tenere bene a mente ogni qualvolta si sfrutta un tool come ChatGTP in quanto potreste mettere in pericolo sia voi che l’azienda per cui lavorate.

Quest’ultimo però è una tecnologia che si è rivelata molto utile e un numero sempre più crescente di entità lo hanno implementato per svolgere una serie di mansioni differenti, tra cui il servizio clienti e l’assistenza tecnica, oltre che per tradurre documenti e generare contenuti web.

I rischi legati all’utilizzo di ChatGPT

Uno dei rischi più significativi riguarda la sicurezza delle informazioni. ChatGPT, come altri strumenti di intelligenza artificiale, raccoglie e salva tutto ciò che viene digitato, utilizzandolo per migliorare le sue risposte future. Ciò significa che qualsiasi informazione sensibile condivisa, in modo intenzionale o accidentale, potrebbe essere esposta. Inoltre un altro problema che molte persone hanno sollevato è la mancanza di trasparenza nei risultati dei test di formazione. ChatGPT è in grado di rispondere automaticamente e rapidamente alle domande durante le valutazioni del lavoro.

I dipendenti quindi potrebbero per esempio fruttare questa tecnologia per saltare una formazione importante, superando le valutazioni senza aver effettivamente acquisito le conoscenze. Anche nei processi di assunzione, sempre più candidati utilizzano strumenti come ChatGPT per superare valutazioni che in genere richiedono un’esperienza approfondita. L’azienda dunque rischia di assumere persone prive di determinate competenze e conoscenze, provocando potenzialmente conseguenze costose per l’azienda.