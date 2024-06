Lavastoviglie, ti sei mai accorto che c’è una levetta segreta sul carrello superiore? | Ti svelo un trucco per eliminare l’odore di acqua stagnante

Usi spesso la lavastoviglie e vorresti pulirla a fondo, in modo che abbia sempre un buon profumo? Ecco un trucchetto semplicissimo per sbarazzarsi del cattivo odore.

Certamente, la lavastoviglie è tra gli elettrodomestici più diffusi nelle case degli italiani. Sebbene sia considerata ancora un “lusso” da molti, e non sia popolare come, per esempio, la lavatrice, certamente è un elettrodomestico molto utile, che rappresenta un aiuto importante quando si tratta di pulire piatti e posate.

La lavastoviglie, infatti, non permette solo di risparmiare tempo, ma anche molta acqua (rispetto alla quantità che si impiegherebbe per lavare il tutto a mano), sapone e soldi. In generale, nel corso dell’anno permette di risparmiare, anche se comunque si spende meno in acqua e un po’ di più in elettricità.

Per quanto sia utile, però, questo elettrodomestico, come tutti gli altri, richiede un minimo di manutenzione. Soprattutto, richiede di essere pulito regolarmente, per impedire che l’odore di acqua sporca si diffonda e si trasformi in un disagio. Ecco quale trucchetto puoi seguire per tenerla sempre pulita e profumata.

Lavastoviglie, come eliminare l’acqua in eccesso

Dopo il lavaggio, può capitare che rimanga dell’acqua in eccesso tra le stoviglie, acqua che rimane “intrappolata” tra i cassetti e le varie parti della lavastoviglie. Questo è del tutto normale, ma a volte succede perché le stoviglie, di solito bicchieri o tazze, sono posizionati male. Per aiutare l’acqua a scivolare via, puoi provare questo trucco: nel ripiano superiore, sotto, c’è una levetta sulla destra, che serve per regolare l’altezza del ripiano. Usala per posizionarlo in modo leggermente inclinato: così, l’acqua scorrerà verso il basso più facilmente, finendo nel filtro.

Anche mantenere il filtro pulito è importante per garantire sempre un buon profumo all’interno. Il filtro andrebbe pulito almeno una volta al mese. Ci sono sul mercato prodotti appositi, ma puoi anche utilizzare qualcosa di più naturale, come l’aceto, l’acido citrico o il bicarbonato di sodio.



Lavastoviglie, qualche trucchetto per un lavaggio perfetto

Infine, ecco qualche altro trucco che puoi mettere in pratica quando azioni la lavastoviglie. Se stai lavando oggetti di vetro, come i classici calici, puoi aggiungere una piccola pallina di fogli di alluminio: l’alluminio garantirà bicchieri più brillanti.

Ricordati di non inserire mai taglieri o cucchiai di legno nella lavastoviglie e fai in modo di caricarla sempre nel modo corretto, distribuendo bene tutti gli oggetti all’interno, assicurandoti di non bloccare i meccanismi di pulizia o la diffusione del sapone.