Parcheggi aeroporto: il trucco per pagare il 50% in meno | È l’opzione a cui nessuno pensa mai

Vai spesso in aeroporto, ma il tuo più grande incubo sono i parcheggi? Prova questi trucchi per risparmiare la metà: ecco cosa devi fare.

Ormai è estate e le ferie si avvicinano per molti. Migliaia di italiani si preparano a partire per le vacanze e molti di questi prenderanno l’aereo per raggiungere le mete che hanno scelto. In generale l’aereo è un mezzo molto apprezzato, per la velocità e i livelli di sicurezza, anche se bisogna recarsi in aeroporto con largo anticipo, soprattutto se si hanno dei bagagli da imbarcare.

Per raggiungere un aeroporto ci sono diverse opzioni. C’è chi preferisce andare in navetta o farsi accompagnare da persone che poi non prenderanno l’aereo. C’è invece chi preferisce andare direttamente in auto e lasciarla poi nel parcheggio dell’aeroporto per tutti i giorni della vacanza.

Questo è comodo perché poi, una volta tornati, si recupera la macchina velocemente e ci si può immettere subito in strada per tornare a casa, senza sprecare tempo o aspettare conoscenti, taxi o navette. Tuttavia, è un’opzione sempre molto costosa.

Parcheggi in aeroporto, dove lasciare l’auto per risparmiare

I parcheggi degli aeroporti sono molto costosi, a seconda della durata del soggiorno dell’auto. A volte sono addirittura scomodi perché a un certo orario chiudono e quindi non è possibile riprendere la macchina in qualsiasi momento. Ci sono però delle alternative al parcheggio in aeroporto, anche se non vuoi rinunciare alla macchina vicina.

Innanzitutto, se vuoi a tutti i costi parcheggiare in aeroporto, controlla su più siti disponibile, facendo un vero e proprio controllo incrociato, magari facendoti aiutare dagli amici e usando la modalità in incognito: in questo modo troverai prezzi più convenienti. Ma non finisce qua.

Parcheggi in aeroporto, le alternative

Valuta anche l’idea di non lasciare la macchina direttamente in aeroporto, ma in luogo vicino e al tempo stesso sicuro. Valuta, per esempio, di affittare uno spazio privato, come un garage, oppure il vialetto di una casa. Anche questi sono posti sicuri e possono trovarsi a breve distanza dall’aeroporto.

Allo stesso modo, valuta i parcheggi pubblici, che possono essere addirittura gratuiti, anche se questo ti fa rinunciare al tasso di sicurezza. Vicino all’aeroporto, per esempio, potrebbe esserci una stazione dei treni e a volte nelle vicinanze di queste si trovano molti parcheggi pubblici, gratis o a pagamento. Valuta attentamente le tariffe giornaliere o settimanali e fai la tua scelta valutando tutti i pro e i contro: in questo modo puoi risparmiare fino alla metà.