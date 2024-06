Ti piacerebbe una lunga notte di sesso? Devi ascoltare questa musica contro l’ansia da prestazioni: lo studio rivela il segreto della felicità di coppia

Volete prolungare la vostra intimità di coppia? Allora dovete assolutamente ascoltare le canzoni di questi celebri artisti.

Molte persone non ne hanno la minima idea ma la musica può fare miracoli, anche sotto le coperte. Questo almeno è ciò che si deduce da un recente rapporto che ha avuto come focus l’influenza della musica durante i momenti di intimità.

Che si tratti di trovare la giusta atmosfera, cambiare la durata del rapporto o incrementarne la soddisfazione, la giusta playlist può svolgere un ruolo fondamentale. Lo studio, portato avanti dall’hub sanitario virtuale chiamato ZipHealth, ha coinvolto più di mille innamorati americani, ai quali sono state chieste le proprie preferenze in fatto di musica durante i loro rapporti intimi.

I ricercatori hanno preso in analisi oltre 11 mila brani in classifica in 148 differenti playlist di Spotify per determinare le varie tendenze su questo tema. I risultati sono stati a dir poco stupefacenti. Non solo si è scoperto che la musica può ridurre l’ansia da prestazione ma le giuste canzoni possono allungare la durata del sesso.

Gli effetti della musica nella vita di coppia

Secondo il nuovo studio pubblicato pochi giorni fa, l’intimità risulta migliore ascoltando la musica di artisti come Nicki Minaj e The Weeknd. Il 68% delle persone che ascoltano musica durante l’amplesso afferma che quest’ultima aiuta a ridurre l’ansia da prestazione sessuale, mentre un impressionante 63% afferma che le canzoni aumentano in modo significativo la durata del rapporto.

Gli amanti dell’hip-hop sono quelli che durano di più tra tutti i generi musicali, compresa la classica, l’R&B, il pop e l’heavy metal, con una durata media del coito di 31,5 minuti. I fanatici della musica elettronica invece si fermano a 27,2 minuti.

Gli artisti che vanno per la maggiore

Super Freaky Girl di Nicki Minaj è stata la canzone più popolare nelle playlist relative ai momenti intimi. The Weeknd invece è stato il più presente nelle varie playlist. Il brano Earned It del musicista canadese è stato recentemente classificato come il brano sessuale più stellare per gli appartenenti al segno dell’Acquario.

Tutto questo per dire di non sottovalutare il potere della musica poiché la canzone perfetta potrebbe davvero portare a un’esperienza sessuale più appagante ed emozionante. Tra gli altri artisti più presenti nelle playlist intime troviamo: Kanye West, Deftones, Drake, Lana Del Rey, Kendrick Lamar, Tyler the Creator, Rihanna, Taylor Swift e Doja Cat.