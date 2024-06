Lunghe percorrenze in auto: come una moneta può farti risparmiare centinaia di euro all’anno di carburante | Trucco da automobilisti veterani

Lo sapevi che una semplice moneta può rivelarsi lo strumento perfetto per farti risparmiare centinaia di euro all’anno sulla manutenzione della tua auto? Ecco come usarla.

Se hai un’automobile, sicuramente saprai che i costi per mantenerla non sono bassi. Soprattutto negli ultimi anni, in cui i prezzi del carburante sono notevolmente aumentati, possedere una macchina non è semplicissimo e soprattutto non è economico. Ognuno fa le sue scelte, tra benzina, diesel o macchine elettriche o ibride, ma fatto sta che risparmiare non è sempre facile.

Soprattutto, se usi la macchina quasi tutti i giorni, magari per andare al lavoro, oppure se hai intenzione di usarla a breve per percorrere delle lunghe tratte, ora che l’estate è arrivata e si avvicinano le ferie.

Quando si decide di fare un lungo viaggio in macchina, è fondamentale assicurarsi che il veicolo sia in buono stato e che quindi sia in grado di reggere tutti quei chilometri di percorrenza. Fondamentale, tra le tante cose, è che la pressione degli pneumatici sia al giusto livello: ed è qui che entra in gioco una semplice moneta.

Moneta, come usarla per misurare gli pneumatici

Quando si viaggia, può capitare di trovarsi in un tratto di strada troppo lontano dal distributore di benzina, oppure di non avere in macchina gli strumenti giusti per misurare la pressione degli pneumatici. Assicurarsi che questa pressione sia a un livello corretto è fondamentale sia per risparmiare carburante.

Per questo, puoi usare una semplice moneta. Posizionala al centro della gomma e guardala stando dritto davanti a essa. In seguito, guardala di lato e assicurati di non avere nel campo visivo il battistrada, ma solo la moneta. Poi annotati mentalmente, o con un pennarello, sulla moneta il punto in cui la moneta scompare e appare il battistrada.

Moneta, come capire se la pressione degli pneumatici è corretta

A questo punto, dopo aver percorso svariati chilometri, fermati e riprendi la moneta, ancora segnata dal pennarello e posizionala ancora al centro della ruota. Se gli pneumatici sono ancora relativamente nuovi e riesci a vedere parte della moneta sotto al segno fatto precedentemente, allora significa che i tuoi pneumatici hanno un livello di pressione troppo alto.

Allo stesso modo, se non riesci a vedere il segno, vuol dire che la pressione è a un livello troppo basso. Questo trucco ti permette di risparmiare perché se si viaggia con delle ruote che hanno una pressione troppo alta o troppo bassa, si finisce per usurarle a causa dell’attrito e a consumare più carburante.