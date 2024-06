Addio chiavi e codici segreti: ora puoi aprire casa tua con questo trucco | È a prova di ladro, impossibile entrare se non sei tu a farlo

Con questa serratura intelligente i furti saranno solo un ricordo: un metodo innovativo e soprattutto efficace.

Da ora non avrete più bisogno delle tradizionali chiavi per aprire e chiudere la vostra porta di casa. Sono infatti arrivate le serrature intelligenti. Si tratta di una tecnologia che nell’ultimo periodo ha fatto passi da gigante e ora è pronta per conquistare il cuore di milioni di italiani.

Questo metodo, già diffuso in altri paesi europei, sarà in grado di incrementare la sicurezza riducendo il rischio di furti casalinghi. Come sappiamo i ladri trovano sempre nuovi modi per poter sconfiggere i vari sistemi di sicurezza, ma con la serratura intelligente questo problema nemmeno si pone.

Del resto la tecnologia sta rivoluzionando tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana e uno dei cambiamenti più evidenti riguarda proprio il modo in cui la sicurezza domestica viene rafforzata. Ma scopriamo nel dettaglio in cosa consistono queste serrature smart, che ci permettono di entrare in casa senza ricorrere alle chiavi.

Alla scoperta delle serrature intelligenti

Non c’è alcun dubbio che la maggiore sicurezza e una praticità senza precedenti hanno reso popolare fin da subito le serrature intelligenti, che non fanno altro che sostituire o integrare quelle tradizionali tramite l’utilizzo di varie tecnologie. Queste serrature possono essere gestite tramite applicazioni mobili, codici PIN o persino dati biometrici come le impronte digitali e il riconoscimento del palmo della mano.

L’obiettivo è dunque di offrire una soluzione di accesso più comoda e sicura. In particolare, il riconoscimento del palmo della mano è tra i metodi di accesso preferiti grazie all’elevato livello di sicurezza e facilità d’uso. Infatti questo sistema scansiona nei dettagli la mano della persona, come le linee e le vene per autorizzare o meno l’accesso. Dato che si tratta di una caratteristica biometrica, è difficile da falsificare, e questo la rende un’opzione ideale per la sicurezza domestica.

Come funziona la serratura intelligente e come installarla

A differenza delle chiavi tradizionali, che possono essere perse o duplicate, le serrature intelligenti offrono un maggiore controllo su chi entra in casa. Non solo, non ci sarà più il problema di aver dimenticato le chiavi di casa. Per accedere basterà avvicinare il palmo della mano per sbloccare la porta. È inoltre possibile concedere l’accesso temporaneo a determinate persone senza dover fare una copia fisica delle chiavi.

Per quanto riguarda l’installazione di una serratura intelligente, scegliete la tipologia che si avvicina di più alle vostre esigenze e preferenze. Assicuratevi inoltre che la vostra porta sia compatibile con la serratura smart che avete scelto in quanto alcune porte potrebbero richiedere piccole modifiche. Quindi seguite le istruzioni per installare la serratura e scaricate l’app mobile associata, se disponibile, in modo da riuscire ad eseguire ogni passo della configurazione. In genere si tratta di registrare i dati biometrici o di impostare un codice PIN. E voilà, la vostra serratura intelligente è pronta per essere messa alla prova.