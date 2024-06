WhatsApp spia la tua posizione, non sei più al sicuro | Quando sei in giro spegni il telefono, ti svaligiano casa

Nell’ultimo periodo sempre più persone hanno deciso di disinstallare Whatsapp perché non è più sicura: stai attento ai tuoi dati personali, soprattutto alla posizione. Potresti attirare i ladri in casa.

Nonostante la sua rapida diffusione nei primi anni, ormai dal 2021 Whatsapp è regolarmente al centro di polemiche, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei propri server. Da quando è entrata a far parte dal gruppo Meta, infatti, si è scoperto che i dati personali che gli utenti regolarmente condividono tramite chat non sono più al sicuro.

Oggi Whatsapp è la piattaforma di messaggistica più popolare in Italia ed è sicuramente utilissima. Dopo l’avvento degli smartphone, app come questa hanno completamente rivoluzionato il modo di comunicare, basandosi non più sugli SMS come un tempo, ma sfruttando totalmente la rete Internet, permettendo di condividere facilmente media pesanti come audio, foto e video.

Tuttavia, in molti si sono lamentati dei protocolli di sicurezza dell’app, che per un hacker esperto non sono poi così difficili da superare. Lo sapevi, infatti, che Meta utilizza i tuoi dati per poi profilarti sui social e inviarti gli annunci pubblicitari più coerenti possibili a te? Questo però può essere molto pericoloso.

Whatsapp, come Meta utilizza i dati personali

Nonostante gli aggiornamenti continui per migliorarla, a detta di molti Whatsapp rimane ancora oggi un’app non particolarmente sicura per quanto riguarda la protezione dei dati degli utenti. In generale, è stato ammesso che Meta utilizza i dati delle persone per poi impostare le pubblicità sui suoi social, come Instagram e Facebook.

In teoria, queste informazioni dovrebbero rimanere in mano a Meta a mai uscire dai suoi server, ma purtroppo non è sempre così e fughe di informazioni riservate non sono poi così improbabili. Per questo molte persone hanno deciso di abbandonarla, preferendo alternative come Telegram, che avrebbe protocolli più sicuri.

Whatsapp, attenzione ai dati personali

Dato che la fuga di notizie da parte dei server di Whatsapp non è così impossibile, se la utilizzi devi stare molto attento a quello che scrivi e condividi. In particolare, fai attenzione a quando condividi la posizione ai tuoi amici, soprattutto se poi la lasci attiva per un po’.

Un hacker esperto potrebbe riconoscere la tua linea e di conseguenza capire dove abiti. Spiando le tue conversazioni, potrebbe capire i tuoi orari di lavoro e il tuo indirizzo e quindi entrare in casa tua mentre non ci sei. Per questo bisogna sempre fare attenzione a quello che si dice in chat.