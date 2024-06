Whatsapp, ti bloccano l’account con l’invio di queste foto | L’intimità ha un prezzo da pagare

Ma è vero che Whatsapp blocca l’account se vengono inviati materiali intimi? Ecco cosa prevedono il regolamento dell’app e la legge italiana.

Da qualche giorno sta girando la voce che inviare materiali “intimi” su Whatsapp sia vietato dal regolamento della piattaforma e per questo, se Whatsapp lo scopre in seguito a controlli o segnalazioni, può sospendere o bloccare definitivamente l’account. Questa notizia è vera? Non esattamente.

Whatsapp oggi è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia ed è ormai diffusissima in tutta Europa (anche se ci sono alcuni Paesi dove altre app come Messenger o Telegram o Snapchat sono più popolari). Inviare foto o video è semplicissimo e richiede solo la connessione a Internet: per questo, è diventato “normale” anche lo scambio di materiali intimi, anche pornografici.

Ma il regolamento lo permette? Il regolamento è conforme alla legge europea e quindi inviare questo tipo di contenuti può essere legale o illegale, dipende tutto dalla situazione. Ecco che cosa è permesso e cosa no.

Whatsapp, inviare foto intime è reato? In quali casi

Inviare foto o video di momenti di intimità sessuale non è illegale secondo le regole di Whatsapp, ma il tutto cambia a seconda della situazione. Whatsapp, infatti, permette lo scambio di questo tipo di contenuti sono se le persone coinvolte sono maggiorenni e consenzienti.

Questi contenuti poi non possono essere inoltrati ad altri contatti o in gruppi senza il consenso di tutte le persone coinvolte. Il consenso è necessario per inviare, anche per chi riceve: una persona che riceve materiale che ritiene inopportuno può, infatti, segnalare e questo potrebbe portare alla sospensione dell’account della persona che ha inviato senza consenso.

In linea con la legge, inoltre, Whatsapp impedisce la diffusione di materiali illegali, come contenuti di questo tipo dove sono coinvolti minorenni, la condivisione massiva (anche con consenso di tutte le parti potrebbe essere letto come spam o comportamento inappropriato) e foto o video che in generale mostrano persone che stanno commettendo qualsiasi tipo di reato, tra cui la diffusione (consapevole) di informazioni false. Inoltre, è illegale spacciarsi per qualcuno che non si è.

Whatsapp, come funziona la sospensione dell’account

Se, in seguito alla segnalazione ricevuta, Whatsapp decide che i materiali non rispettano le norme procede con la sospensione dell’account della persona che ha inviato il materiale. La sospensione potrebbe essere temporanea o definitiva, ma questo è il problema minore perché l’amministrazione provvederà a inoltre la segnalazione anche alle autorità competenti.

Se la persona ritiene che la sospensione sia un errore, può segnalare la cosa e fare una sorta di “ricorso” contattando direttamente l’assistenza. Si ricorda che un numero di telefono può reggere un solo account Whatsapp e su un unico dispositivo (un solo cellulare), che può essere integrato però con Whatsapp Web.