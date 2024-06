Addio zanzare: il repellente fai da te super effettivo per dormire la notte a finestre spalancate anche senza zanzariere

Provate questa soluzione fai da te completamente naturale per sbarazzarvi una volta per tutte delle zanzare: successo garantito!

Con l’arrivo dell’estate ritornano finalmente le belle giornate di sole ma non solo. Ma non tutto è oro ciò che luccica. Infatti questa stagione apparentemente perfetta, oltre ad essere caratterizzata da un incremento consistente delle temperature, porta con sé degli animaletti spietati e super fastidiosi.

Stiamo parlando ovviamente delle zanzare, ormai onnipresenti nel nostro paese. Come se non bastasse, negli ultimi anni queste ultime sono diventate sempre più astute e spietate, e come risultato ci ritroviamo con decine e decine di punture.

Però mentre di giorno riusciamo ad allontanare quelle che riusciamo ad adocchiare, durante la notte la situazione si complica. Certo, si possono utilizzare degli spray antizanzara ma come ben sappiamo includono sostanze chimiche e non sono sempre efficaci. Potete però ricorrere a delle soluzioni naturali che saranno in grado di allontanare una volta per tutte questi diabolici insetti.

Una soluzione naturale antizanzara

Complici le elevate temperature e l’umidità, le zanzare continuano a moltiplicarsi sempre più velocemente. Non è un caso infatti che siano diventate uno degli insetti più fastidiosi durante i mesi caldi e proprio per questa ragione le persone sono costrette a trovare un metodo che possa proteggerle dalle punture.

A tal proposito, sul mercato esistono diversi prodotti e dispositivi che promettono di tenere a bada questi animaletti. Ma, come accennato in precedenza, la maggior parte si rivela dannosa non solo per l’ambiente ma soprattutto per la nostra salute. Secondo un’indagine condotta dall’Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti (OCU), più della metà della popolazione utilizza qualche rimedio contro le zanzare in casa. Molte persone però preferiscono optare per delle soluzioni naturali ed ecologiche.

Basta recarsi in dispensa per sbarazzarsi delle zanzare

Un’opzione che sta guadagnando popolarità è l’uso dell’aceto di sidro di mele come rimedio casalingo per respingere le zanzare. Questo ingrediente infatti contiene proprietà che possono aiutare a tenere lontano questi insetti. Il suo aroma forte e acido funge da vero e proprio repellente naturale se applicato sulla pelle o su altre superfici. Per utilizzarlo, è sufficiente mescolare in parti uguali acqua e aceto di sidro di mele in un flacone spray e spruzzare sulle aree della casa che si desidera proteggere.

Un’altra opzione include l’olio di eucalipto al limone. Diversi studi hanno dimostrato che può fornire fino a tre ore di protezione contro le zanzare. Per utilizzarlo, basta mescolarne alcune gocce con un olio vettore come quello di cocco o di mandorle e applicarlo sulla pelle. In alternativa potete ricorrere all’olio di lavanda, un altro repellente naturale molto efficace contro le zanzare. Potete applicarlo direttamente sulla pelle oppure mettere in casa dei fiori di lavanda essiccati.