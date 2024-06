Viaggi in auto, parla il traumatologo: “io così non mi siederei mai in macchina” | Le lesioni peggiori si soffrono a causa di questa postura

Quando viaggi in macchina ci sono posizioni migliori di altre da assumere, soprattutto per prevenire danni e lesioni in caso di incidenti: cosa dice l’esperto.

Ci sono delle posture migliori di altre che sarebbe meglio assumere quando si viaggia in macchina? Che siamo seduti nel posto del guidatore o nel posto del passeggero, ci sono modi migliori di altri per sedersi. Mantenere una postura corretta è utile non solo in generale per stare più comodi e non stressare schiena e collo, ma anche per prevenire danni maggiori in caso di scontri con altri veicoli.

In generale, il primo consiglio è quello di regolare sempre alla giusta altezza il poggiatesta. Anche se può sembrare una noiosa banalità, ogni volta che si sale su un’auto che non ci appartiene, sarebbe meglio regolare il poggiatesta. In questo caso si eviterà il colpo di frusta in caso di incidenti (o si eviteranno lesioni troppo gravi). Una lesione forte da colpo di frusta, infatti, può essere molto pericolosa e causare danni importanti al collo e, di conseguenza, alla spina dorsale.

Ecco quali posizioni bisognerebbe evitare e quali assumere. E cambia qualcosa se si dorme in auto?

Viaggi in auto, come non sedersi e cosa non fare

Secondo il traumatologo Oscar Ares, òa posizione peggiore è quella “da inclinati“. Se stiamo seduti in modo inclinato, infatti, c’è il rischio di scivolare verso il basso o l’alto a seconda dell’inclinazione del sedile e questo potrebbe causare non solo ferite serie, ma anche aumentare le possibilità di rimanere incastrati nell’abitacolo. Anche viaggiare con i piedi sul cruscotto è una pessima idea, perché in caso di incidente si possono avere ferite importanti alle gambe e soprattutto alle anche.

Il traumatologo suggerisce anche di non sporgersi mai dal finestrino con la testa o semplicemente con la mano e, possibilmente, di non dormire durante un viaggio in macchina perché altrimenti il corpo non riesce a prepararsi all’impatto. Infine, ovviamente suggerisce di indossare sempre la cintura di sicurezza.

Viaggi in auto, come sedersi correttamente per evitare traumi

In caso di impatto ad almeno 30 km/h si possono avere danni più o meno gravi a seconda della posizione che si stava tenendo in auto al momento dell’incidente. I traumi cambiano non solo a seconda della postura della persona, ma anche della sua posizione all’interno dell’auto: se si trovava a destra o a sinistra, nel posto del guidatore o in quello del passeggero.

La posizione più corretta, quindi, è “sedersi in posizione eretta, guardando fisso verso di sé, con il sedile e il poggiatesta regolato correttamente e i piedi in avanti. Questa posizione, infatti, che è anche quella più “intuitiva” garantisce ferite più lievi in caso di incidente, anche se non ci sono modi infallibili per prevenire scontri.