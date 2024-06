Perché fa male leccare i bordi delle buste di carta | Non farlo mai più, se ne devi chiudere tante è deleterio per la salute

Leccare una busta può farti ingrassare! La scoperta allarmante di una futura sposa ha fatto presto il giro del web.

Anche se spedire una lettera è diventata un’azione molto rara oggigiorno, a molti di noi sarà capitato di farlo almeno una volta nella vita. Grazie alla diffusione dei mezzi tecnologici si tratta di un’abitudine ormai andata persa. Ma vi siete mai chiesti quante calorie extra avete assunto durante la chiusura di una busta?

In effetti molte persone non sanno che leccare i classici bordi di una busta nel tentativo di chiuderla può far ingrassare. Questa è stata almeno la scoperta di una donna prossima al matrimonio. Sconcertata e dir poco amareggiata, Chloe Williams, questo il suo nome, ha voluto condividere la notizia sui social, dove il suo video ha ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni in poco tempo.

Sembra che questa futura sposa abbia preso più di mille calorie sigillando con la propria lingua tutte le partecipazioni di nozze. Un errore che non si è ancora perdonata ma il suo video può rappresentare un importante avvertimento per tutte quelle donne che si preparano al grande giorno.

Un errore costato caro

E’ normale che prima del matrimonio la maggior parte delle spose cerca di ottenere un fisico snello, cercando di non prendere peso, soprattutto se si è già acquistato il tradizionale abito bianco. Per questo motivo molte donne sono estremamente attente alle calorie che assumono e controllano regolarmente ogni singolo pasto che consumano, cercando comunque di seguire un piano alimentare sano.

Ci sono però alcuni dettagli che vengono sottovalutati, spesso perché non se ne è a conoscenza. Tra questi la quantità di calorie che si possono ingerire semplicemente leccando delle buste. E’ una pratica che viene spesso utilizzata per sigillare queste ultime, anche se sempre più persone ricorrono a soluzioni alternative, utilizzando per esempio una spugnetta umida. Ma questa utente ha deciso di optare per il metodo tradizionale, inconsapevole del grave errore che avrebbe commesso.

Le conseguenze sulla salute

La giovane donna ha affermato di aver consumato più di mille calorie in una sola seduta leccando buste. Questo ha ovviamente suscitato scalpore tra gli utenti che si sono immediatamente fiondati nel commentare il fatto. Una di loro ha scritto: “Una nuova paura è stata sbloccata”, mentre un’altra ha aggiunto: “Noooo! Che spreco di calorie!” Fortunatamente la Williams ha poi scoperto di aver calcolato male il numero di calorie effettivamente ingerite.

L’errore era dovuto al fatto che la ventiduenne aveva scambiato il valore calorico della colla di un francobollo britannico, che può contenere tra le 5,9 e le 14,5 calorie, con il costo calorico molto più basso della colla per buste statunitense, realizzata con una una sostanza nota come gomma arabica, o gomma acacia, che sembra contenere lo 0,1 calorie. Quest’ultima però può provocare alcuni problemi di salute, come la riduzione dei livelli di glucosio e insulina nel sangue. Detto ciò, se proprio dovete chiudere delle buste, evitate di farlo con il metodo tradizionale.