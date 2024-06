Il disordine è pericoloso: ecco come aumenta la probabilità di soffrire di disturbi mentali | Rimetti a posto casa tua subito

Il disordine può portare ad un aumento delle probabilità di sviluppare una malattia mentale: ecco tutti i dettagli.

Quanti di noi almeno una volta nella vita sono rimasti sopraffatti dal disordine che ha pervaso la propria casa? In effetti, secondo gli ultimi studi, il vostro stato d’animo sembra essere connesso direttamente al livello di ordine presente nelle varie stanze, dalla cucina alla camera da letto fino ad arrivare al garage.

Ecco perché pulire e riordinare può rivelarsi una sensazione positiva e perché no, persino un po’ terapeutica. Non c’è alcun dubbio che ci si possa sentire alquanto stressati nel vedere il disordine. La reazione delle persone però può essere differente.

Mentre alcune preferiscono rilassarsi a livello mentale praticando per esempio attività come lo yoga, altre trovano lo stesso giovamento nel pulire per esempio gli scaffali e organizzare l’armadio. Infatti, per diversi individui, la semplice vista di una casa pulita e organizzata può aiutarli a scaricare lo stress anche dopo una giornata pesante.

Impatto negativo del disordine

Tenere la casa pulita fa bene. Infatti, le ricerche dimostrano che la pulizia, o la mancanza di quest’ultima, può avere un impatto diretto sulla salute mentale. Il disordine può contribuire direttamente allo stress. Una ricerca ha dimostrato che vivere in un ambiente disordinato ne incrementa il livello. Nello studio delle giovani donne sono state incaricate di prendersi cura di un neonato, però alcune lo hanno fatto in un ambiente tranquillo o ordinato mentre le altre sono state inserite in un luogo disordinato.

Ebbene, anche il caos non sembrasse influenzare l’umore o la reattività, si è scoperto che i livelli di stress fisico erano più alti nelle donne che avevano trascorso il tempo nell’area disordinata. Questi risultati suggeriscono che i genitori dovrebbero considerare come la pulizia e il disordine in casa possano influire sui loro livelli di stress. Altre ricerche suggeriscono che una qualità abitativa inferiore, compresa la pulizia della casa, può avere un impatto sulla salute mentale.

Le conseguenze

I ricercatori hanno anche scoperto che il disordine può rendere difficile concentrarsi su un particolare compito. In particolare, sono riusciti a determinare che la corteccia visiva di una persona può essere sopraffatta da oggetti non correlati a un particolare compito, rendendo più difficile concentrarsi e completare i progetti in modo efficiente. In un certo senso, il disordine e la confusione sono legati a emozioni negative come confusione, tensione e irritabilità, mentre una casa organizzata produce emozioni più positive come calma e senso di benessere.

Il disordine e la confusione possono creare maggiore stress e ansia, ma pulendo, organizzando e riducendo il disordine, le persone sono in grado di assumere il controllo del proprio ambiente e di creare un ambiente più rilassante che le aiuta a concentrarsi meglio sulle questioni più urgenti della loro vita.