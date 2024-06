Trucco forno a microonde: ecco dove si nasconde il pulsante segreto che cambierà il tuo modo di cucinare per sempre

Con questo piccolo trucchetto cucinare sarà un gioco da ragazzi e ci si impiegherà la metà del tempo: ecco tutti i dettagli.

Il microonde ormai è un apparecchio che non può mancare nella cucina degli italiani. Non a caso negli ultimi decenni ha assunto un ruolo sempre più importante nella nostra vita quotidiana. Quanti di noi infatti lo hanno utilizzato per riscaldare delle pietanze o addirittura cuocere alcuni prelibati manicaretti?

Il microonde quindi tende a rimpiazzare il classico forno, ma nonostante si tratti di un dispositivo all’apparenza molto semplice da adoperare, in realtà nasconde delle funzionalità che ancora pochi conoscono, ma che sono in grado di preparare il vostro piatto preferito in pochi secondi.

A svelarlo è José Andrés, uno degli chef più famosi al mondo, che diversi anni fa ha fondato il World Central Kitchen, un’organizzazione non governativa che si occupa di fornire pasti nei paesi colpiti da disastri naturali e guerre. Ebbene quest’ultimo ha deciso di confessare un intrigante trucco del mestiere.

Un metodo super rapido ed efficace

Anche il microonde sia uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, ci sono alcune cose che non conosciamo. Tra queste la presenza di un pulsante segreto che permette di prepare una omelette in soli due minuti. A spiegarlo è proprio il noto chef José Andrés. Innanzitutto addentriamoci nella realizzazione di questo semplice ma raffinato piatto.

La ricetta prevede l’utilizzo di tre uova per persona, con l’aggiunta di olio, sale e pepe. E’ possibile ovviamente anche variare la ricetta classica a seconda dei gusti personali con cose che abbiamo in frigorifero o in dispensa, come formaggio o tonno ad esempio. Lo chef consiglia di aggiungere un cucchiaio di maionese, anche se è facoltativo.

Se optate per questa variante è importante sbattere le uova con la maionese prima di aggiungere il resto degli ingredienti. Inserite quindi il composto in un contenitore che sia adatto al microonde e profondo in modo da non traboccare. Ricordatevi di bagnarlo bene con l’olio in modo che l’omelette non si attacchi. Poi, programmate due minuti alla massima potenza, e il gioco è fatto! Se il microonde è di nuova generazione, l’omelette può essere pronta in soli 45 secondi.

I migliori trucchetti

Oltre a preparare una frittata a tempo di record, il microonde è utile anche per molte altre cose, come ad esempio quando si maneggiano delle cipolle. E’ noto a tutti il loro effetto irritante che spesso porta al versamento di qualche lacrima. Per evitare che succeda potete ricorrere al microonde: tagliate le estremità delle cipolle e mettetele al suo interno per mezzo minuto alla massima potenza.

Un altro grande utilizzo che possiamo fare del microonde riguarda le patatine fritte, che dopo qualche giorno tendono a diventare molli e insapore, soprattutto se non sigillare correttamente in un sacchetto. Per risolvere questo problema basta prendere le patate, avvolgerle in un tovagliolo di carta e scaldarle al microonde per 15 secondi. Così facendo queste ultime riacquisteranno la loro consistenza croccante.