Pulizia casa, con il trucco del dentifricio risolvi 5 rogne in una | Arriva là dove gli altri prodotti hanno lasciato sporco

Il dentifricio è più versatile di quello che si pensa: oltre ai denti è in grado di pulire perfettamente molti altri oggetti.

Il dentifricio è uno di quei prodotti che non manca mai nella case degli italiani. Ovviamente in commercio ne esistono innumerevoli tipi, ma in questo caso vogliamo concentrarci sul tradizionale dentifricio bianco. Infatti molti non sanno che questo prodotto ha molteplici utilizzi.

Anche se viene utilizzato prevalentemente per pulire i denti e mantenerli in buona salute, in realtà il dentifricio può fungere da strumento per le pulizie di casa. In particolar modo le sue proprietà gli permettono di detergere e sgrassare svariati oggetti casalinghi.

In questo caso, come accennato qui sopra, si consiglia di ricorrere esclusivamente al dentifricio bianco, evitando per esempio quello in gel o sbiancante perché i coloranti e/o gli agenti sbiancanti possono causare danni irreversibili agli oggetti che si andranno a pulire. Ma scopriamo insieme in quale modo il dentifricio può essere usato.

Dentifricio bianco per una pulizia rapida ed efficace

Grazie alle sue molteplici proprietà, il dentifricio può essere utilizzato per pulire alcuni oggetti che si trovano normalmente nelle nostre case. Partiamo dalla doccia. Ebbene sì, scordatevi i generici detersivi, ora potrete ricorrere al dentifricio, che sarà in grado di rimuovere non solo i residui schiuma, ma soprattutto può sbarazzarsi del calcare e delle macchie ostinate che si posano sulle mattonelle e sul vetro.

Basta prendere un panno in microfibra bagnato con dell’acqua calda o in alternativa una spugnetta inumidita e spalmarci una piccola quantità di dentifricio. Quindi strofinate le zone in questione facendo una piccola pressione. Un altro oggetto che può essere facilmente pulito con il dentifrici è il ferro da stiro, dove solitamente si accumulano macchie di calcare e con il tempo ciò potrebbe compromettere le sue prestazioni. Quindi, dopo esservi assicurati che il ferro sia completamente freddo applicate una piccola quantità di dentifricio su un panno umido e strofinate. Dopodiché passateci un panno pulito per rimuovere i residui del prodotto.

Ottenere una pulizia professionale con poco

Un altro uso che possiede il dentifricio bianco è legato alla pulizia dell’argenteria. Tutti gli oggetti in argento tendono a perdere la loro brillantezza ed è proprio qui che entra in gioco il dentifricio. Basterà spalmare sull’intera superficie una quantità sufficiente di prodotto usando le dita o un panno e lasciare riposare per una notte. Dopodiché non dovrete fare altro che ricorrere ad un panno asciutto per rimuovere i residui. Il dentifricio è perfetto che per liberarsi dallo sporco che si accumula nella fughe delle piastrelle. A prescindere dalla stanza, i pavimenti possono diventare molto sporchi con il tempo come dimostrato dallo sporco che si insinua nelle varie fughe, che sono alcuni degli spazi più ostici da pulire.

Ma con il dentifricio il compito si semplifica. Per questo tipo di pulizia avrete bisogno di uno spazzolino usato, sopra il quale applicherete una piccola quantità di prodotto, che bagnerete a sua volta con dell’acqua calda. Non vi resta dunque che strofinare, vedrete che lo sporco verrà rimosso all’istante. Infine, terminiamo con la pulizia della scarpe. Infatti molti non sanno che per rimuovere lo sporco basterà applicare sulla superficie del dentifricio e strofinare con un panno facendo dei movimenti circolari. Vedrete che così facendo riuscirete a rimuovere anche le macchie più ostinate.