Whatsapp, ansia da messaggi non letti: con la nuova opzione potrai disattivare gli “X messaggi in attesa” | Una manna dal cielo

Se continuano ad arrivarvi messaggi non lasciatevi prendere dal panico: c’è un modo che vi eviterà di visualizzare quelli non letti.

Con oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, WhatsApp ormai è diventata una delle piattaforme di messagistica più popolari e utilizzate. Le persone infatti apprezzano le sue innumerevoli funzioni, oltre ovviamente alla sua immediatezza nell’inviare e ricevere messaggi.

Per non parlare della possibilità di creare e usare contemporaneamente decine e decine di chat comunicando con chiunque vogliamo. Quanti di noi però odiano quel numeretto che appare nelle varie chat WhatsApp che ci avvisa dell’arrivo di nuovi messaggi?

Può diventate un vero e proprio tormento, al quale troviamo una risoluzione solo quando riusciamo ad aprire la chat in questione e rispondere ai messaggi che abbiamo ricevuto. Ma molti non sanno che esiste un modo per impedirvi di vedere il gran numero di chat non lette una volta entrati nella piattaforma.

Un trucchetto semplice ed efficace

Per molti utenti di WhatsApp, soprattutto per quelli che partecipano a più gruppi e conversazioni, può rivelarsi un grosso problema stare al passo con il numero di messaggi che si ricevono, soprattutto se si tiene perennemente acceso il cellulare. Un’abitudine che ormai accomuna milioni di persone.

Per questo motivo, la celebre app sta lavorando a una soluzione per ridurre al minimo l’ansia di non poter rispondere a tutte le chat. Tra poco gli utenti WhatsApp avranno modo di utilizzare una nuova funzione che permetterà loro di azzerare automaticamente il contatore dei messaggi non letti ogni volta che aprono l’applicazione.

Come funziona il nuovo strumento di WhatsApp

Attivando questa opzione, gli utenti potranno evitare la costante notifica che avvisa del numero di messaggi ricevuti, che spesso si accumulano nelle varie chat. Con la nuova opzione, ogni volta che si accederà a WhatsApp, il contatore dei messaggi non letti si azzererà automaticamente, indipendentemente dal fatto che ogni conversazione venga aperta singolarmente.

Per gli utenti, questo significa una gestione più efficiente delle notifiche. Non dovranno più sentirsi obbligati a leggere immediatamente ogni messaggio arretrato, potendo così concentrarsi sulle conversazioni che contano davvero al momento. Questa funzione sarà particolarmente utile per chi utilizza spesso l’app di messaggistica, sia per comunicazioni personali che di lavoro. Per attivare la funzione o disattivarla, dovrete andare nelle Impostazioni e nella sezione Notifiche scegliere l’opzione “Elimina i messaggi non letti all’apertura dell’applicazione”, che impedirà la visualizzazione del contatore una volta entrati in WhatsApp.