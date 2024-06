Sono queste sono le 2 cause principali di divorzio secondo l’avvocato | Per salvare il tuo matrimonio c’è un trucco facilissimo, fallo prima che sia troppo tardi

Se non volete rischiare di divorziare dal vostro partner, dovreste evitare di commettere questi 2 gravissimi errori.

Negli ultimi anni il numero di divorzi è aumentato in maniera esponenziale. Anche un paese come l’Italia, dove la separazione ufficiale è diventata legale negli anni ’70, i matrimoni che finiscono in divorzio sono quasi la metà. I motivi di tale decisione sono molteplici ma secondo un avvocato specializzato nel tema sono due le ragioni principali che spingono le persone a chiedere il divorzio.

A rivelarlo è James Sexton, un avvocato di fama mondiale specializzato in diritto di famiglia con sede a New York. Quest’ultimo ha recentemente condiviso le sue intuizioni sui matrimoni falliti nel podcast “The Diary Of A CEO” condotto dall’imprenditore e podcaster britannico Steven Bartlett.

Secondo l’uomo sarebbero l’infedeltà e il denaro a causa il maggior numero di divorzi. Nello specifico, ha spiegato che nell’infedeltà il tradimento è spesso coinvolto, ma ha voluto sottolineare che si tratta di un solo elemento che spinge le coppie alla separazione. Quindi dare la colpa esclusiva al tradimento è per lui una “semplificazione eccessiva”.

Sexton ha affermato invece che la mancanza di relazioni intime porta tipicamente all’infedeltà, osservando che gli uomini vogliono più sesso in termini di quantità, le donne invece preferiscono la qualità. L’avvocato ha poi aggiunto: “È lo stesso motivo per cui il porno è più popolare tra gli uomini che tra le donne: perché gli uomini vogliono solo portare a termine il lavoro”.

Problemi di coppia

L’avvocato ha proseguito la chiacchierata con con il noto podcaster parlando del ruolo che il denaro gioca nel rapporto di coppia e che secondo lui è anche uno dei motivi principali che spinge le persone a chiedere il divorzio. L’uomo ha affermato che il denaro ha molto a che fare con il potere e quindi con il controllo. I soldi hanno a che fare anche con le opportunità, con la sicurezza e con tutta una serie di cose, ma in realtà non si tratta esclusivamente di denaro.

Secondo lui “Il denaro è solo una moneta che si scambia, quindi… è tutta una serie di cose complicate legate ad esso. Le persone sono disoneste con se stesse e con il denaro”. Per evitare di dover ricorrere ad un avvocato divorzista, lo stesso Saxton consiglia alle coppie di prestare molta attenzione l’uno all’altro.

Consigli per evitare il divorzio

L’uomo suggerisce alle persone, in particolare agli uomini, di scrivere biglietti d’amore casuali per i loro coniugi, per ricordare loro quanto e perché li amano. Bisogna ammettere però che nell’ultimo periodo si è assistito ad un rallentamento nel numero di divorzi e al tempo stesso ad un incremento di matrimoni. Ciò può essere dovuto alla pandemia che ha messo in pausa le varie procedure legali.

Anche se il tasso di nuzialità è ancora basso rispetto agli ultimi due decenni, il tasso di divorzi nel 2000 era di quattro per mille persone all’anno, mentre nel 2022 era di soli 2,4. Gli esperti però suggeriscono che l’incremento è dovuto a qualcosa di più della fine della reclusione, spiegando che le difficoltà della pandemia e le attuali tendenze della società hanno cambiato il modo in cui le persone intraprendono e gestiscono le relazioni.