Palline di stagnola: mettine 3 in questo elettrodomestico e avvialo | Risultato finale scioccante, ecco perché lo farai sempre d’ora in avanti

Basta mettere un po’ di stagnola all’interno di uno degli elettrodomestici più utilizzati per ottenere dei risultati spettacolari.

La stagnola come ben sappiamo ha la fortuna di avere numerosi utilizzi, e grazie alla sua reperibilità viene adoperata molto spesso in casa, soprattutto in cucina quando ci si appresta per esempio a cuocere qualche pietanza in forno. Infatti si è soliti ricoprire la superficie di una pentola con un foglio di alluminio in modo che il cibo non si attacchi a quest’ultima.

A parte il suo utilizzo più conosciuto, ce ne sono tanti altri che vengono ignorati dalla maggior parte della popolazione. Uno di questi riguarda uno degli elettrodomestici più diffusi e usati. In questo caso si ricorre alla stagnola per eliminare uno dei problemi che attanaglia regolarmente milioni di persone.

L’apparecchio in questione è la lavatrice. C’è che chi la mette in funzione ogni singolo giorno, altri invece optano per uno o due lavaggi a settimana. A prescindere dalla frequenza di utilizzo, inserendo tre palline di stagnola al suo interno, poco prima di cominciare il ciclo di lavaggio, si rimuovere l’accumulo di elettricità statica.

Il trucchetto della stagnola per sconfiggere un problema comunissimo

L’elettricità statica può rappresentare una vera e propria condanna per i nostri capi che mettiamo a lavare. Sarà capitato a molti per esempio di ritrovarsi un calzino dall’interno della gamba dei pantaloni. Anche se esistono dei fogli appositi da inserire nella lavatrice per prevenire questo problema, in realtà esiste un metodo più economico e semplice che sarà in grado di ottenere lo stesso risultato.

Vi servirà semplicemente dell’alluminio. Basta arrotolarne tre pezzetti e farne tre palline, possibilmente della stessa grandezza. Come si può immaginare, fare una pallina di alluminio non è difficile, ma ci sono alcune specifiche generali e cose da sapere o tenere a mente. Si consiglia di utilizzare circa 0,250-0,350 metri quadrati di foglio di alluminio per ogni pallina, comprimendolo il più strettamente possibile con le mani e assicurandovi di premere i pezzi che potrebbero impigliarsi nei vestiti o allentare la pallina. Ognuna di questa deve avere un diametro compreso trai 5 i 7,5 cm. Per rimuovere l’elettricità statica non dovete fare altro che prepararne alcune e gettarle nella lavatrice insieme ai vestiti.

Perché funziona

Quando i vestiti rotolano e si sfregano l’uno contro l’altro nell’asciugatrice, si scambiano elettroni. Un capo si carica positivamente, mentre l’altro si carica negativamente. Quando la lavatrice si ferma, tutti i vestiti cadono sul fondo del cestello e alcuni che presentano una carica negativa si attaccano a quelli con carica positiva.

L’introduzione di alcune palline di alluminio nell’asciugatrice combatte questo fenomeno poiché queste ultime scaricano l’accumulo di elettricità statica e aiutano a mantenere i capi separati, accelerando così il processo di asciugatura.