Tutti pazzi per la nuova Nutella gelato: ora la puoi fare anche a casa con questo trucco e risparmiare vagonate di quattrini | Segui la ricetta dello chef

Hai già assaggiato il gelato alla Nutella da poco lanciato sul mercato? Sicuramente è buonissimo, ma lo sapevi che è semplicissimo da replicare a casa? Ecco la ricetta.

Da qualche settimana sui social stanno spopolando video di assaggi del gelato alla Nutella. Esatto, Nutella, storico prodotto italiano dell’azienda Ferrero, ha lanciato ufficialmente sul mercato il suo gelato in vaschetta. Questo gelato si riconosce subito dal packaging, dal momento che la confezione richiama chiaramente il classico barattolo di vetro.

In generale, questo prodotto ha ricevuto recensioni positive, soprattutto perché, per quanto sia “nutelloso” non risulta troppo dolce e si riesce a mangiarlo tranquillamente proprio come un gelato. Tuttavia, il suo prezzo ha fatto un po’ sollevare le sopracciglia: 4.99 euro per “solo” 230 grammi.

Di fatto, sembra che Ferrero abbia optato per vendere confezioni piuttosto piccole (meno di mezzo chilo), forse per invitare a un consumo più consapevole. Fatto sta, che il prezzo risulta piuttosto alto per molti golosi, che quindi hanno deciso di trovare un modo per riprodurre lo stesso gelato direttamente a casa. Questa è la ricetta proposta dallo chef Alessandro Santarelli e potete trovarla su YouTube.

Nutella gelato, come rifarla a casa: la ricetta

Questa ricetta permette di creare circa cinque coppe di gelato alla Nutella, spendendo in totale circa 10 euro, ottenendo quindi un risparmio notevole. Per prima cosa, occorre prendere una teglia, ricoprirla con carta da forno e spalmare cucchiaiate di Nutella fino a ricoprirla completamente con uno strato sottile. Poi prendete la teglia e mettetela in freezer per 30 minuti.

Mentre la Nutella riposa in freezer, montate 250 ml di panna fresca; consiglio: montatela in una ciotola fredda, così il risultato sarà migliore. Una volta montata la panna, aggiunte 250 gr di Nutella e 170 gr di latte condensato. Con un cucchiaio mescolate bene dal basso verso l’alto fino a ottenere un colore simile a quello del gelato alla Nutella (una sorta di marroncino) e un certo livello di densità.

Nutella gelato, la ricetta che lo ricrea e fa risparmiare

Tirate fuori la Nutella dal freezer, che nel frattempo si sarà solidificata. Tagliate la Nutella solidificata creando delle cialde e aggiungetele al composto, alternando strati di gelato a strati di cialda. Livellate l’ultimo strato e aggiungeteci sopra un cucchiaio di Nutella fresca (morbida). Prendete il bicchiere e lasciatelo in frigo per 3 ore.

Dopo 3 ore la Nutella spalmata sul primo strato si sarà solidificata e in questo modo il risultato finale apparirà identico al gelato alla Nutella originale che si compra al supermercato. Il sapore è pressoché identico, a un prezzo minore: e il procedimento è semplicissimo.