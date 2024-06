Elettrodomestici: i più esposti a grave rischio incendio sono proprio loro | Tu li usi come se nulla fosse

Ci sono degli elettrodomestici che presentano maggiori probabilità di incendiarsi: alcuni sono presenti nelle case di milioni di italiani.

Come ben sappiamo quando si tratta di elettrodomestici, si corre sempre il rischio di incappare in qualche malfunzionamento, anche se a volte si rischia molto peggio. Sebbene la maggio parte delle volte basta chiamare un professionista per riparare il danno, o al massimo si procede ad una sostituzione del dispositivo, può capitare che quest’ultimo prenda fuoco.

E’ necessario però sottolineare che non tutti gli elettrodomestici corrono il medesimo rischio. Anche se bisogna sempre prestare la massima attenzione, ce ne sono alcuni che presentano una pericolosità maggiore. Basti pensare per esempio ai fornelli a gas e ai dispositivi che rimangono collegati a lungo a una presa di corrente, come i telefoni cellulari o le lavatrici.

Ebbene, questi presentano un rischio maggiore di esplosione. Nel mondo ci sono diverse persone che hanno perso la vita a causa dell’esplosione di un dispositivo elettrico e proprio per questa ragione è fondamentale prestare attenzione alle condizioni e al corretto utilizzo dei vari dispositivi elettrici per evitare rischi simili.

Fattori che scatenano un principio di incendio negli elettrodomestici

Anche se la maggior parte dei dispositivi elettrici viene realizzata seguendo dei rigorosi standard di sicurezza, diversi fattori possono contribuire al loro malfunzionamento. Tra questi l’uso improprio, la scarsa manutenzione e la mancanza di cautela nella manipolazione.

Anche le cattive condizioni della rete elettrica giocano un ruolo fondamentale, perché possono provocare cortocircuiti con conseguenti incendi o esplosioni. Detto ciò, scopriamo insieme quali sono gli elettrodomestici e i diversi dispositivi elettronici più inclini ad incendiarsi.

Gli elettrodomestici più pericolosi

Tra i dispositivi elettrici più a rischio ci sono i riscaldatori elettrici. Infatti se non vengono sottoposti a una corretta manutenzione possono provocare incendi. Allo stesso modo, anche le stufe elettriche, pur essendo elementi essenziali in ogni casa, presentano rischi significativi legati al sovraccarico, all’uso improprio dei cavi e alle fuoriuscite di olio. Tra gli elettrodomestici più a rischio ci sono i forni a microonde sono pericolosi se usati in modo scorretto, soprattutto se vi si inseriscono oggetti metallici o infiammabili che possono generare scintille e causare esplosioni.

Anche le lavatrici e le asciugatrici possono essere fonti di pericolo a causa di possibili danni ai loro sistemi elettrici. Il caricabatterie per il cellulare viene spesso sottovalutato ma anche lui può surriscaldarsi ed esplodere. Ma non bisogna farsi prendere dal panico. Ci sono alcune misure di sicurezza che si possono attuare per mitigare il rischio di incendio. Come prima cosa, evitate di sovraccaricare le prese di corrente e di utilizzare cavi danneggiati. Infine, monitorate in modo adeguato i dispositivi durante il loro utilizzo in quanto aiuta a rilevare in tempo eventuali malfunzionamenti.