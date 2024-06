I 6 prodotti di Apple sconosciuti: mai lanciati sul mercato | I fallimenti più epocali che hanno dato vita ai successi di oggi

Apple oggi è una delle aziende di elettronica più conosciuta al mondo, ma ci sono tanti prodotti e progetti fallimentari nella sua storia: eccone sei.

Lo sapevi che Apple nasconde una lista di prodotti che non sono durati molto sul mercato o che non sono stati proprio mai lanciati, diventando una leggenda? Sono prodotti di diversa tipologia, dall’informatica ai videogame: in questo articolo ce ne sono sei.

Alcuni di questi prodotti non sono mai stati lanciati ufficialmente sul mercato, ma sono comunque conosciuti dai fan dell’azienda. Un esempio è la Apple Car, ovvero l’automobile che Apple voleva progettare. Per anni sono corse voci su questo progetto, ma alla fine la compagnia ha abbandonato definitivamente l’idea nel 2024.

Un altro esempio, però molto diverso, è Apple Pippin, che arrivò sul mercato ma fu un flop. Apple Pippin era una delle prime consolle portatili della storia, ma il prezzo elevato scoraggiò il pubblico e Apple non si insinuò nel mondo dei videogiochi.

Apple, i prodotti fallimentari dimenticati

Qualcuno ricordo l’Apple Nano? In teoria l’idea era nata per permettere a tutti, anche i meno abbienti, di possedere uno smartphone iPhone. L’Apple Nano era in tutto e per tutto un piccolo iPhone, con la caratteristica di essere appunto “nano”, quindi più piccolo rispetto al prodotto fratello. Molto presto però l’idea è stata abbandonata, quando ci si è accorti che il pubblico stava iniziando a preferire smartphone dallo schermo sempre più grande.

Un altro esempio è il MacBook Touch, ovvero un mix tra un MacBook e un iPad touch. L’idea era creare un computer potente ma con lo schermo touch, che quindi permettesse di compiere azioni come disegnare e sottolineare. L’idea fu scartata, ma alla fine arrivano sul mercato prodotti come Apple Pencil e iPad pro.

Apple, i prodotti abbandonati: Newton VideoPad

Prima che arrivasse l’iPad, Steve Jobs aveva pensato a Newton VideoPad, di fatto un tablet che avesse anche funzionalità video e di comunicazione, con tanto di schermo touch. L’idea era proprio quella di creare un mini computer portatile in grado di fare videochiamate, di fatto si sarebbe trattato del primo tablet della storia. Tuttavia, all’epoca, negli anni ’90, questa idea era troppo futuristica e il progetto fu scartato.

Infine, un ultimo prodotto è AirPower, che è arrivato sul mercato nel 2017 insieme all’iPhone X, ma non ha ottenuto lo stesso successo commerciale. AirPower era una power bank in grado di ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e Airpods, ma nel 2019 fu ritirata dal mercato per le basse performance.