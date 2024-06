Supermercato, ecco perché spendi sempre più di quello che credi | Non sono i prezzi, hanno un trucco

Ci sono alcune pratiche che i supermercati mettono in atto per incentivarvi a spendere di più: ecco in cosa consistono.

A causa dei forti rincari di beni e servizi che hanno caratterizzato gli ultimi anni, è aumentata anche la spesa settimanale che si fa presso uno dei supermercati del paese. Ma non sono solo i prodotti a costare di più. Infatti gli stessi supermercati hanno attuato degli stratagemmi per incoraggiare i consumatori a spendere di più.

Le famiglie italiane spendono in media 100 euro a settimana quando si recano al supermercato. Questa cifra però include anche una serie di tattiche promozionali che hanno l’obiettivo di catturare l’attenzione degli acquirenti e influenzare ciò che questi ultimi decidono di comprare.

Questo è dovuto anche al fatto che si cerca di indurre i consumatori a trascorrere più tempo all’interno dei negozi e questo porta le persone a spendere di più. Ma scopriamo insieme quali sono le azioni più comuni che vengono utilizzate per incrementare il costo della spesa settimanale.

Stratagemmi per incentivare l’acquisto di prodotti

Una delle tattiche più diffuse riguarda i prodotti di prima necessità come il latte, il pane, il formaggio e i prodotti freschi, che spesso sono collocati a grande distanza l’uno dall’altro. In questo modo le persone sono costrette a percorrere la maggior quantità possibile di spazio all’interno del negozio incoraggiando l’acquisto di altri beni.

Un altro stratagemma è legato ai suoni che si sentono nel supermercato, tra cui la musica che viene emessa. Quest’ultima viene curata in modo specifico nel corso della giornata per aiutare i consumatori a muoversi più lentamente o più velocemente a seconda di ciò di cui hanno bisogno e in base anche alla disposizione del negozio.

Oltre al prezzo c’è di più

I consumatori dovrebbero fate attenzione ai prodotti scontati. Innanzitutto, prima di inserirli nel carrello, è importante pensare se li utilizzerete davvero. Anche se si tratta di un affare, dovreste chiedervi se li utilizzerete subito? Anche se è scontato ripeterlo, è necessario prestare attenzione a ciò che si mette nel carrello e perché. Potrebbe sembrare tutto un po’ stressante, ma è quello che serve se si vuole davvero risparmiare.

Un altro problema riguarda anche la chiarezza dei supermercati sui prodotti che sono effettivamente in offerta. Secondo una recente ricerca, un acquirente su quattro ha difficoltà a capire quando un’etichetta del supermercato rappresenta un vero risparmio sul prezzo abituale di un articolo. Quindi i supermercati dovrebbero essere più trasparenti per garantire che le persone siano in grado di confrontare efficacemente i prodotti, riconoscere gli sconti autentici e prendere decisioni informate.