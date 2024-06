Guadagna cliccando su questa immagine: come fare un mare di soldi usando l’intrattenimento per smartphone

Vuoi guadagnare qualche soldo in maniera perfettamente legale semplicemente divertendoti con il tuo smartphone? Allora dovresti scaricare questo gioco.

Quando si è in cerca di guadagni facili è semplice cadere vittima delle truffe, ma per fortuna non sempre è così. Lo sapevi che esistono modi molto semplici per guadagnare qualcosina con serenità mentre ti stai intrattenendo con il tuo smartphone? Le possibilità sono numerose, ma nelle ultime settimane una ha attirato parecchio l’attenzione del mondo di Internet.

Un modo per guadagnare soldi usando il cellulare è rispondere ai sondaggi online. Ovviamente anche qui bisogna fare attenzione agli inganni e scegliere con prudenza, ma spendendo qualche ora al giorno rispondendo ai sondaggio si possono guadagnare decine o centinaia di euro senza faticare.

Un’altra alternativa, invece, si trova nei giochi online. In particolare, nelle ultime settimane in tantissimi hanno giocato a Banana, un giochino che si può scaricare gratuitamente da Steam. Ma perché tutti ci stanno giocando? Perché permette proprio di guadagnare soldi non facendo praticamente nulla. Ecco come funziona.

Banana, il gioco di Steam che fa guadagnare soldi

Come si gioca a Banana? Be’, in realtà è facilissimo: non occorre fare niente, se non cliccare sulla figura a forma di banana che compare sullo schermo non appena si avvia l’app. Esatto, hai capito bene: devi solo cliccare sul disegno e a ogni click guadagnerai dei punti e con quei punti potrai sbloccare dei premi su Steam.

Se non vuoi questi oggetti su Steam per te, li puoi cedere in cambio di crediti che possono essere poi usati per acquistare su Valve. Sì, tecnicamente non si guadagna denaro nel vero senso del termine, però si possono di fatto ottenere e comprare degli oggetti senza pagarli, se non tramite il tempo che si è impiegato a giocare a Banana.

Banana, quali sono le regole del gioco di Steam

Banana non va acquistato, ma si può scaricare gratis da Steam. Non si può giocare sempre, ma bisogna rispettare delle regole di tempo. Giocando per un minuto, si avvia un timer e si può raccogliere una banana ogni tre ore. Dopo aver giocato per almeno un’ora, si può scegliere un’opzione che fa cadere una banana ogni diciotto ore circa.

Quindi non si può giocare quando si vuole, ma bisogna rispettare queste tempistiche. Nel gioco vengono rilasciate diversi tipi di banane, che hanno valori diversi. Le banane comuni vengono rivendute per pochi centesimi, ma PCGamer dichiara che alcune sono state vendute per decine di dollari.