Chiavi auto, preoccupazione della polizia per la scoperta di un nuovo uso illegale | È dilagante e mette a rischio la sicurezza

Di recente, si sta parlando di un modo “alternativo” per utilizzare le chiavi dell’auto: è totalmente illegale e pericoloso, ecco di cosa si tratta.

Di recente, è diventato virale un video pubblicato su TikTok dalla polizia spagnola. All’inizio i poliziotti mostra quello che sembra un normalissimo paio di chiavi di un auto, il genere classico dotato di chiave vera e propria e comandi a distanza per aprire e chiudere. Dopo poco però mostrano meglio l’oggetto e si scopre che queste chiavi non hanno niente a che fare con un’auto.

Negli ultimi tempi si parla tantissimo delle truffe e degli inganni che vengono perpetrati ai danni degli automobilisti. Si parla di chi posiziona oggetti strani davanti alle macchine parcheggiate, come fogli sul parabrezza, oppure nascondono bottiglie di plastica sopra la ruota, incastrandola vicino al cerchione.

Questi sono due esempi di truffe. Nel primo caso, una persona appoggia un finto verbale per divieto di sosta sull’auto e minaccia il guidatore di chiamare le autorità, le quali gli faranno sicuramente una multa più alta dei soldi che invece chiede subito lei. Nel secondo caso, la persona non si accorge della bottiglia finché non inizia a fare rumore e quando scende per controllare che cosa non va, la persona il truffatore ne approfitta per salire in auto e partire a tutto gas, rubandola.

Chiavi auto, il video pubblicato dalla polizia

Ma le truffe “a tema motore” non finiscono di certo qua. La polizia spagnola si è particolarmente preoccupata dopo aver scoperto che alcune chiavi auto elettroniche sono state manomesse e modificate per diventare qualcos’altro.

I poliziotti hanno mostrato tutto in un video, che poi hanno postato sui proprio account ufficiali. Si vedono i due poliziotti mostrare due paia di chiavi al pubblico, solo che una è stata modificata per diventare un “contenitore“. Nel video, infatti, si vede che all’interno di una delle paia non c’è niente, né le batterie né il circuito elettrico che permette di chiudere e aprire le porte.

Chiavi auto, il modo illegale di usarle

Perché queste chiavi sono state svuotate di qualsiasi cosa contenessero? Ebbene, non c’è una spiegazione precisa, ma la polizia sospetta che queste chiavi vengano usate come “contenitori alternativi” per trasportare sostanze illegali di piccola dimensione, come per esempio sostanze stupefacenti come le droghe.

Le chiavi dell’auto infatti si mimetizzano molto più facilmente e sono un nascondiglio perfetto perché nessuno andrebbe mai a pensare che dentro contengano altro, men che meno sostanze pericolose come quelle quelle stupefacenti.