Tappo del cartone di latte: ecco la sua funzione segreta che nessuno conosce | Conservalo sempre, ci fai cose davvero impensabili

Il tappo del cartone del latte è molto più versatile di quello che si pensa: ecco come può essere utilizzato in cucina.

Quando un cartone di latte è vuoto, il passo successivo è quello di buttarlo nel bidone per la raccolta differenziata della carta, mentre il tappo, generalmente realizzato in platica, finisce nell’ominimo bidone. In realtà quest’ultimo si può rivelare molto utile in cucina grazie alla sua fantastica multifunzionalità.

Molti oggetti di uso comune infatti spesso presentano diversi scopi nascosti e il tappo del latte è proprio uno di questi. A mostrarlo è una utente di Instagram, che tramite il suo account @pritchemania ha svelato come riutilizzare al meglio il suddetto tappo. Il trucchetto in poco tempo ha fatto il giro del web.

Generalmente la funzione principale del tappo è quella di sigillare il contenuto, ma quest’ultimo potrebbe essere usato in maniera tale da rivoluzionare il modo in cui organizziamo e conserviamo gli alimenti. La tecnica consiste nello sfruttare la parte superiore del Tetra Brik, dove si trova il tappo. Ma scopriamo più nel dettaglio come sfruttarlo al massimo.

Il metodo del tappo per conservare al meglio gli alimenti

Per realizzare questo trucco è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, sollevate le linguette laterali della confezione e tagliate la sezione centrale quadrata che contiene il tappo. Quindi, svitate il tappo e fate passare il sacchetto che contiene il cibo da conservare attraverso l’apertura, avvolgendolo intorno al bordo del tappo.

Infine, rimettendo il tappo otterrete una perfetta chiusura della confezione. Questo metodo non solo è facile da mettere in pratica, ma permette anche di riutilizzare una parte dell’imballaggio che normalmente viene buttato via, contribuendo così a una maggiore sostenibilità in casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pri Tech Mania (@pritechmania)

Altri usi

Il Tetra Brik può essere utilizzato anche per creare un portafoglio. Proprio così. Dopo aver pulito bene il contenitore, appiattitelo. Quindi, ritagliate la parte superiore e inferiore del Tetra Brik. Poi, ripiegate i lati verso l’interno e piegare il terzo inferiore verso l’alto. Procedete ritagliando l’interno per formare il lembo del portafoglio. Praticate un piccolo foro nel lembo e infilateci un cordoncino. Infine, inserite anche l’anello di una lattina e fate passare il filo attraverso il foro.

Un altro modo per dare una seconda vita al contenitore è quello di farne un vaso da fiori. Per iniziare, ritagliate la parte superiore del contenitore. Successivamente, praticate sei o otto fori sul fondo del Tetra Brik. Un cavatappi o delle forbici sono perfetti per questa operazione, in quanto permetteranno all’acqua di drenare correttamente, evitando il ristagno delle radici. Non vi resta che riempire il contenitore con il terriccio e piantare un seme.