Sei in cerca di lavoro? Manda il CV a quest’azienda: offrono stipendi da 3.000€ ma non trovano candidati | Sono alla canna del gas, spicciati

Non c’è tempo da perdere: questa offerta di lavoro molto vantaggiosa ha già fatto il giro del web, ancora è possibile candidarsi.

La situazione dei lavoratori in Italia non è certo delle migliori, specialmente se paragonata a quelle di alcune altre nazioni europee che sono sostanzialmente molto più vantaggiose e permettono di fare più progetti per il futuro.

Invece, moltissimi giovani italiani hanno dei contratti spot, a tempo determinato oppure a collaborazione, contratti di apprendistato rinnovati nonostante non si possa fare dopo i tre anni, insomma, la situazione, nonostante l’occupazione abbia presentato un notevole incremento, non è rose e fiori.

Proprio per questi motivi sono molte le persone giovani che preferiscono rivolgersi a grandi esnti statali o parastatali per la ricerca di una buona posizione, nonostante, magari, la loro formazione fosse pensata per un ruolo anche radicalmente diverso.

Questi enti, in genere, propongono contratti più stabili e consentono quindi una maggiore sicurezza. Oggi, però, parliamo di una opportunità incredibile che consiste nello scegliere una particolare professione: vediamo quale.

Il miglior lavoro di sempre

Stiamo parlando della possibilità di diventare sviluppatori di sistema: si tratta di una posizione che è ambita da molti, ma forse non tutti ne conoscono gli incredibili vantaggi.

Tra questi c’è senza dubbio la possibilità di lavorare da casa propria, evitando, dunque, tutti gli spostamenti necessari per recarsi a lavoro e le conseguenti spese – carburante, pranzo fuori etc. L’altro grande vantaggio risiede, invece, proprio nei salari medi offerti in genere per questa posizione.

Gli stipendi nel mondo

Lo sviluppatore di sistema è uno dei ruoli più retribuiti persino in ogni Paese: nello specifico, in Italia, secondo le stime dell’agenzia per il lavoro Randstad, uno sviluppatore junior guadagna in media circa 24.000 euro lorde all’anno. Un profilo senior, invece, arriva a guadagnare anche quarantacinque mila euro lorde annuali, con una media finale, dunque, di circa 3.000 euro al mese lorde.

Negli USA lo stipendio per il medesimo lavoro può arrivare agli 80.000 dollari, mentre in Canada con 66.000, nel Regno Unito 62.000 e in Australia 60.000. Se siete appena laureati oppure vi trovate a un bivio, o, ancora, avete necessità di reiventarvi dopo i 40 anni, allora prendere in considerazione questo tipo di attività lavorativa è senza dubbio una mossa più che vincente.