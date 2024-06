Riutilizza i 28 kg di cibo avanzato che ogni anno butti in spazzatura | Ecco le 7 chiavi per farlo

Evitiamo di buttare via cibo inutilmente: con questi piccoli ma efficaci consigli riusciremo a limitare al minimo gli sprechi.

Ogni vengono gettati l’equivalente di un miliardo di pasti solo in Italia. In effetti i paesi occidentali tendono a sprecare chili e chili di cibo pro capite, una quantità che però si può notevolmente diminuire con qualche accorgimento in più.

Lee nostre abitudini alimentari non fanno altro che incrementare lo spreco. Basti pensare infatti che nel Bel Paese più della metà del cibo gettato avviene a livello domestico. Ci sarà sicuramente capitato di notare o di lasciare noi stessi del cibo sul piatto oppure di avere un frigo strapieno di prodotti che arrivano alla scadenza senza che nessuno li abbia consumati.

Insomma ci sono tante piccole cose che si possono modificare e su questo vogliamo aiutarvi. Qui di seguito troverete una serie di consigli che vi consigliamo caldamente di seguire riguardanti i modi in cui ridurre il proprio spreco alimentare.

Come sfruttare al meglio il cibo per evitare gli sprechi

Una dei primi e più importanti accorgimenti che potete includere nella vostra routine settimanale riguarda la pianificazione dei pasti. Prima di andare al supermercato, pianificate il vostro menu della settimana e fate una lista di ciò che vi serve. Questo vi aiuterà a utilizzare tutti gli ingredienti prima che vadano a male. Naturalmente, evitate gli acquisti impulsivi e non lasciatevi trasportare dalla golosità della varie offerte.

Conservare correttamente gli alimenti. Si tratta di un altro punto chiave che previene lo spreco alimentare. Se volete prolungare la durata di conservazione degli alimenti, conservate frutta e verdura in cassetti separati del frigorifero per mantenerne la freschezza. Congelate la carne e il pesce che non consumerete a breve. Se necessario, etichettateli con la data di acquisto. Inoltre, assicuratevi di tenere a portata di mano i prodotti con la data di scadenza più vicina.

Consigli per eliminare lo spreco alimentare domestico

Anche se questo punto viene spesso sottovalutato o non preso minimamente in considerazione, attenzione, scegliete i coltelli e le forbici giusti. Infatti si sono di buona qualità rendono il taglio più efficiente ed evitano gli sprechi. In più, una volta che avete i coltelli e le forbici giusti, è importante padroneggiare alcune tecniche di taglio che vi aiuteranno a sfruttare al meglio gli ingredienti e a ridurre gli sprechi. E’ importante anche usare tutte le parti degli alimenti. Alcune di queste possono essere riutilizzate in altre ricette. Ad esempio, le verdure possono essere utilizzate per preparare brodi o zuppe, e lo stesso vale per le ossa della carne o del pesce. La frutta matura può essere trasformata in un frullato nutriente e il pane raffermo in pangrattato.

Sembra scontato ricordarlo, ma cercate di non buttare via gli avanzi. Conservateli in frigorifero o congelateli per consumarli in un altro momento. Potete ricorrere a dei contenitori ermetici in modo che si conservino il più a lungo possibile. Infine, optate per il compostaggio. Si tratta di un modo efficace e sostenibile di utilizzare i rifiuti alimentari per creare un fertilizzante naturale per le piante.