Detersivo nel congelatore: il trucco antispreco che avresti dovuto fare da tempo | Ne risparmi a litri

Avete mai pensato di mettere del detersivo per piatti all’interno del congelatore? Vi farà risparmiare tempo e denaro!

A nessuno di voi probabilmente piace lavare i piatti ma a volte, date le circostanze siamo costretti a farlo, soprattutto se non abbiamo a disposizione una lavastoviglie funzionante. In moltissime case non è nemmeno presente nonostante sia uno degli elettrodomestici più utilizzati e diffusi al mondo.

Quando si tratta dunque di lavare le stoviglie a mano, l’ultima cosa che vogliamo fare è impiegarci più del tempo del previsto. Per non parlare di tutto quel detersivo che si finisce per utilizzare per eliminare ogni singola traccia di sporco. C’è chi preferisce questo metodo però anche per questioni economiche.

Non è una novità infatti che un ciclo di lavastoviglie si rivela generalmente più costoso rispetto ad un tradizionale lavaggio fatto con detersivo per piatti e spugnetta abrasiva. Ma visti i rincari degli ultimi tempi, si cerca di risparmiare ancora di più dove è possibile. E grazie ad un trucchetto super facile ed efficace avrete l’occasione di salvare qualche soldino anche durante il lavaggio di piatti e bicchieri.

Il trucchetto del detersivo

Lavare i piatti non è così difficile come si crede anche se come accennato in precedenza questa azione può avere diversi lati negativi, tra cui il rischio di sprecare il sapone, usando una quantità eccessiva rispetto a quella realmente necessarie per eliminare lo sporco e far risplendere le stoviglie.

E per ovviare a ciò è possibile ricorrere ad un trucchetto, che non vi permetterà più di sprecare il detersivo. Dovrete semplicemente procurarvi un porta cubetti di ghiaccio e della pellicola trasparente e il gioco sarà fatto. Ma scopriamo esattamente come procedere.

Niente più sprechi

Prendete il porta cubetti di ghiaccio e in ogni buchetto inseriteci del detersivo. Prima di inserirlo nel freezer si consiglia di coprire il contenitore con della pellicola trasparente dato che dovrà rimanere dentro per qualche ora, ovvero fino a quando il liquido non si sarà solidificato.

A questo punto, ogni qualvolta ne avrete bisogno, ne tirerete fuori uno e lo inserirete nella spugnetta che userete per lavare i piatti. A questo proposito dovrete fare un piccolo taglio al centro in modo che all’interno possa essere inserito il detersivo. Così facendo non avrete più bisogno di ricorrere al sapone. Tutto quello che dovrete fare è bagnare la spugna e procedere con la loro pulizia. Vedrete, non vi pentirete degli ottimi risultati che otterrete!