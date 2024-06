Ultim’ora Netflix: dal 24 luglio non potrai più vederlo senza questa TV | Di punto in bianco scomparirà dall’interfaccia di questi dispositivi

Novità per la piattaforma di streaming più famosa del mondo: se non hai questi dispositivi non potrai più utilizzarlo.

Netflix è stata probabilmente la prima piattaforma a essere utilizzata a pagamento davvero da un numero altissimo di persone a livello globale, ed è stata proprio lei a lanciare la moda dello streaming almeno in Occidente.

In questo modo l’intrattenimento ha cambiato totalmente la modalità di fruizione: questo ha causato un ulteriore svuotamento dei cinema, già in pessime condizioni prima di questa rivoluzione, e ha ridotto al minimo l’acquisto di Dvd o di servizi di tv satellitare come Sky – che oggi si è rinnovata con l’On-demand.

Insomma, è stata una vera e propria profonda modifica che ha anche modificato la società: ora capita spesso di passare più ore a scegliere il film o la serie da guardare che effettivamente a godersi la visione, visto la grandissima scelta presente. Hanno seguito l’esempio di Netflix piattaforme come Disney+, Appletv, Chili, Hulu, Prime Video e moltissime altre, alcune delle quali – prime ne è un esempio – hanno reintrodotto le pubblicità per aumentare poi il costo dell’abbonamento senza spot.

Dopo l’annuncio che deluse molti utenti, quello in merito alla fine della possibilità di condivisione dell’account, Netflix ha deciso ultimamente di non essere più accessibile su alcuni dispositivi, vediamo quali sono.

Le Tv estromesse da Netflix

Vengono ormai prodotte quasi solamente le smart Tv ovvero quei televisori che possono essere connessi alla rete internet e sui quali si possono utilizzare tutte le app possibili e immaginabili, in genere le più usate sono proprio quelle di streaming.

Netflix, però, ha deciso di modificare questo sistema, annunciando che dal 24 luglio 2024 non offrirà più il supporto per la sua applicazione nativa su più di 10 modelli di televisori prodotti nel 2014.

La decisione della piattaforma

I dispositivi prodotti nel 2014 che non supporteranno più Netflix sono diversi, tra questi ci sono le seguenti serie dei tv sony: Serie X83, Serie S9, Serie W5, Serie W6, Serie W7, Serie W70, Serie X80, Serie W85, Serie W95, Serie X85, Serie X9, Serie X95.

Nel caso in cui tu possegga uno di questi tv, potrai continuare a utilizzare Netflix solamente munendoti di un ulteriore dispositivo tra Google Chromecast, Amazon Fire Stick, dispositivi Roku o uno smartphone che presenti la funzione “proietta schermo”.