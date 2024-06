Intelligenza Artificiale: nel 2001 nessuno si era filato questo film di Steven Spielberg | Previsto già tutto 23 anni fa, non li ricordi sicuramente

Un film che, se visto oggi, sembra essere una sorta di premonizione: non è Nostradamus, ma il regista Steven Spielberg.

Ci sono alcuni film o comunque prodotti mediatici che sembrano aver previsto il futuro in tempi non sospetti: basti pensare ai Simpson, che spesso sono stati chiamati in causa quando si è parlato di queste bizzarre coincidenze che, secondo alcuni, potrebbero rappresentare qualcosa di più.

Ciò che è certo è che la capacità di chi ha ideato degli scenari che poi si sono verificati nella realtà risiedeva nel saper leggere i segni della società del tempo e calcolare la verosimiglianza di un evento, anche in modo inconscio, senza avere una palese volontà di voler interpretare quanto sarebbe accaduto.

Qualcosa di simile è successo con una nota pellicola del grande regista Steven Spielberg, che da anni regala scenari immaginifici a livello globale e il cui lavoro e talento sono stati apprezzati da moltissimi nel corso della sua carriera.

Stiamo parlando del film AI – Intelligenza artificiale, uscito nelle sale ben 23 anni fa, nel 2001, che oggi sembra mettere in scena per una serie di aspetti un futuro prossimo.

Intelligenza Artificiale

Nell’universo del film, il nostro Pianeta ha scarse risorse e la tecnologia è davvero avanzata, al punto tale che vengono costruiti degli androidi che imitano le persone anche nelle emozioni oltre che nei comportamenti.

Il protagonista è proprio un androide, David, che viene cresciuto come se fosse un umano in una famiglia apparentemente normale: David, proprio come una persona, vuole comprendere quale sia il senso della sua esistenza e trovare il proprio ruolo e posto sul pianeta. Gli sviluppi tecnologici rappresentati erano ancora molto lontani nel 2001, mentre oggi alcuni sono realtà e altri stanno per essere realizzati: scopriamo quali.



Le realtà di oggi, finzioni di allora

Tra le tecnologie rappresentate dal visionario regista che oggi effettivamente esistono troviamo i chatbot e gli assistenti virtuali, come Siri, Alexa o Google Assistant; troviamo l’automazione e il machine learning, che stanno modificando profondamente lavoro e società; troviamo l’impiego dell’intelligenza artificiale in campo sanitario e medico, una possibilità sempre più vicina e in parte realizzata.

Il regista ha provato, insomma, a immaginare come la diffusione dell’IA potesse modificare la società e quale potesse essere il suo impatto nei vari settori a livello micro e macroscopico.