Star Wars, viene a galla tutta la verità: il primo montaggio del film è stato un disastro | “Persino io che ci ho lavorato riuscivo a malapena a seguire la storia”

A causa di un montaggio confuso e privo di effetti speciali, alcuni addetti ai lavori davano già per spacciato il primo film di Star Wars.

Star Wars, conosciuto in Italia come Guerre Stellari, è senza ombra di dubbio una delle saghe cinematografiche più famose e viste al mondo. L’universo fantascientifico creato da George Lucas è costituito da ben 11 pellicole: tre trilogie e due film antologici.

Il debutto del franchise statunitense sul grande schermo avvenne nel 1977 e a quel tempo nessuno si aspettava che avrebbe ottenuto successo o che addirittura si riuscisse a recuperare i costi di produzione. Questo in parte a causa del primo montaggio, che secondo alcuni addetti ai lavori, si rivelò un vero e proprio disastro.

A quel tempo pochi avevano dato piena fiducia al regista, che aveva deciso di proiettarlo in anteprima al team di persone che si occupava degli effetti speciali. Una di loro in particolare ha recentemente parlato dell’esperienza, rivelando le sue iniziali impressioni sulla prima di una lunga serie di pellicole di Star Wars.

Un successo inaspettato

Nonostante il successo di Guerre Stellati è oggigiorno innegabile, negli anni ’70, decennio in cui il primo film è stato rilasciato al grande pubblico, molte persone che hanno lavorato nella produzione mai avrebbero pensato che quella che sarebbe diventata una delle saghe più celebri al mondo sarebbe riuscita a guadagnare miliardi di dollari.

Questo traguardo ha reso Star Wars il secondo franchise cinematografico più redditizio dopo il Marvel Cinematic Universe. Le cose però erano ben diverse quando George Lucas mostrò alla sua squadra il primo montaggio di Una nuova speranza. In questa c’erano diversi volti noti, tra cui Steven Spielberg, l’unico all’epoca ad appoggiare il regista in quanto comprese subito lee intenzioni di quest’ultimo in termini di trama ed effetti speciali. Non tutti però l’hanno pensata allo stesso modo. È il caso di uno dei montatori, Paul Hirsch, che rimase scioccato quando vide il montaggio del film.

Le prime impressioni

Secondo le dichiarazioni di Hirsch, il primo montaggio del film fu un disastro. Con quasi nessun contesto dell’universo di Star Wars, nessun effetto speciale e nessuna sceneggiatura ben collegata, questa versione a suo parere è stata tanto caotica quanto surreale.

Queste le sue parole: “Persino io, che ho lavorato al film, riuscivo a malapena a seguire la storia. Era molto più grezzo di quanto non lo siano di solito i montaggi caotici”. Nonostante l’apparente disastrosa impressione, la pellicola ottenne un successo clamoroso arrivando a guadagnare 775 milioni di dollari (con un budget di soli 11 milioni), dando inizio a una delle saghe più leggendarie di sempre.