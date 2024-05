Arriva una nuova piattaforma di streaming senza abbonamento | Guarda un mare di contenuti gratis scaricando questa app

Hai sentito che ora in Italia è disponibile una nuova piattaforma streaming? Si chiama Chili TV, ecco come funziona e quali programmi contiene.

Oggi vedere film e serie tv in streaming è diventato perfettamente normale. Se si pensa a soli pochi anni fa, quando la pirateria era diffusissima, sembra strano che oggi esistano così tante piattaforme perfettamente legali e così ricche di contenuti, che si aggiornano regolarmente per offrire ai clienti sempre un buon catalogo.

Oggi sicuramente le piattaforme più conosciute sono Netflix e Amazon Prime, ma negli ultimi tempi anche Disney+ e Now sono diventate molto popolari. Ma non finisce qua perché non solo si aggiornano i cataloghi, ma anche i siti stessi e spesso nascono direttamente nuove piattaforme.

Questo è il caso di Chili TV, piattaforma di streaming completamente italiana (è stata creata a Milano), che in realtà è nata nel 2012, ma che nell’ultimo periodo si è aggiornata non solo nei contenuti ma anche nelle funzionalità. Una delle sue caratteristiche principali è che non utilizza un sistema di abbonamento mensile o annuale.

Streaming senza abbonamento, come funziona Chili TV

Le piattaforme di streaming si dividono in due categorie, quelle che sfruttano un abbonamento temporaneo per usufruire di tutti i contenuti e quelle che invece permettono di noleggiare il singolo contenuto e quindi pagare solo per quello. Chili TV segue questa policy e quindi non prevede un pagamento regolare.

Chili TV ha prezzi decisamente più economici della media e la maggior parte dei film e delle serie presenti sul catalogo può essere vista in streaming oppure direttamente scaricata. La piattaforma può essere utilizzata su PC e Mac, mentre l’app può essere installata su cellulari, tablet e sulla Smart TV. In alternativa, si può collegare il computer alla tv.

I prezzi sono variabili: generalmente i film vanno da 2,99 euro a 16,99 euro, a seconda delle promozioni, ma alcuni contenuti costano davvero pochissimo. Per esempio si possono sbloccare i singoli episodi di serie tv a 50 centesimi l’uno.

Chili TV, come sbloccare i contenuti gratis

Chili TV permette anche di guardare film e serie tv completamente gratis, quindi senza pagare il noleggio singolo. Il catalogo infatti prevede film e serie tv gratuiti, che però includono anche la pubblicità. Per vederli basta registrarsi seguendo la modalità indicata nel sito e bisogna disattivare l’eventuale Adblock.

Riguardo invece ai metodi di pagamento, Chili TV accetta quasi tutto, tra cui carta di debito, Paypal e Satispay, ma anche coupon. Inoltre, se si dispone di un SIM Wind o 3 si possono accreditare su di essa pagamenti fino a 15 euro a ordine, mentre se si è clienti TIM si può addebitare la stessa cifra direttamente sulla bolletta.