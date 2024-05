Se Netflix si impalla di continuo ecco come aumentare la velocità della tua smart TV | Diventa un missile

Vi sveliamo alcuni trucchetti semplici ma infallibili per incrementare la velocità di Internet sulla vostra Smart TV.

Ormai la connessione Internet è un qualcosa che non può mancare nelle nostre case, soprattutto se siamo in procinto di vedere il nostro programma preferito. Sono numerosi i dispositivi che si possono utilizzare, e tra questi troviamo la Smart TV.

Nonostante ci siano apparecchi tecnologici più comuni e popolari, negli ultimi anni la sua diffusione ha raggiunto record mai visti prima. Come sappiamo però il WiFi può giocarci brutti scherzi e questo ovviamente può provocare una riduzione della velocità di Internet.

Un problema che infastidisce non poco gli utenti. Oggi in particolar modo vogliamo concentrarci sulla funzionalità della Smart TV suggerendovi alcune azioni per evitare un rallentamento nella connessione, garantendovi quindi un’esperienza migliore.

Come migliorare la velocità di Internet sulla Smart TV

Uno dei primi passi per migliorare la connessione a Internet di una Smart TV è l’ottimizzazione del router. In genere, si tratta di uno strumento che vanta numerose impostazioni che possono essere modificate per ottenere una funzionalità ottimale. Si consiglia come prima cosa di eseguire il test della velocità per verificare che la connessione sia adeguata.

Assicuratevi poi di non avere altri router nelle vicinanze che utilizzino lo stesso canale. Ricordate però che la cosa più importante è la posizione del router, che dovrebbe trovarsi in un punto centrale della casa, anche se in questo caso è fondamentale che si trovi vicino alla Smart TV in quanto quest’ultima non vanta la stessa portata di un computer.

Preziosi consigli per ottenere la massima prestazione

Ci sono altri consigli che dovreste seguire per evitare un rallentamento nella velocità di Internet della vostra Smart TV. Oltre ad evitare che altri dispositivi si trovino nelle vicinanze in quanto possono causare interferenze, è importante mantenere il software aggiornato. Inoltre, se possibile optate per gli amplificatori di segnale, che potrebbero davvero fare la differenza nella qualità della connessione.

Sono presenti anche alcune azioni che potete eseguire per incrementare le prestazioni complessive della vostra Smart TV. Per esempio, eliminate le applicazioni inutilizzate disinstallando quelle che non si utilizzano. In questo modo libererete spazio migliorando a velocità di elaborazione e la reattività del televisore. Un’altra azione che si suggerisce di eseguire periodicamente è il riavvio del router e della tv. Infatti spegnendo i dispositivi per alcuni minuti aiuterà a ripristinare le connessioni e a eliminare potenziali malfunzionamenti.