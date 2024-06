Nutella Ferrero, cambia ricetta dopo 60 anni: nulla sarà più come prima

La famosissima azienda multinazionale italiana è pronta per lanciare sul mercato un nuovo tipo di nutella: ecco i dettagli.

Correva l’anno 1964 quando la Nutella arrivò per la prima volta sugli scaffali dei supermercati italiani, suscitando non poco interesse. Nel corso dei decenni milioni di persone in tutto il mondo si sono innamorate di questa squisita crema alle nocciole.

Proprio per questa ragione nessuno avrebbe mai pensato che la Ferrero potesse decidere di cambiare la ricetta del suo prodotto di punta. L’inaspettato annuncio è stato dato in occasione dell’evento annuale Linkontro di Nielsen IQ in Sardegna, che ha riunito oltre 270 marchi. Tra poco infatti si avrà la possibilità di acquistare la Nutella Vegetale.

Le voci di questo lancio giravano già da diversi mesi, da quando, nel dicembre 2023 l’azienda ha depositato il brevetto. La Ferrero ha dichiarato quanto segue: “… Siamo sempre alla ricerca e all’esplorazione di nuove categorie e tendenze alimentari emergenti. Facendo leva sullo spirito innovativo e sull’esperienza decennale dei nostri amati marchi globali, ci stiamo preparando a lanciare la Nutella Vegetale a partire dall’autunno 2024“.

L’arrivo della Nutella Vegetale

Ferrero ha deciso di creare questo particolare prodotto anche grazie alla richiesta sempre maggiore sul mercato di prodotti a base vegetale. Anche se non è chiaro quali saranno i Paesi che vedranno per primi il lancio della Nutella Vegetale, è probabile che Italia e Germania facciano parte della lista, dal momento che Ferrero ha depositato i brevetti in entrambi i mercati.

Non c’è però da preoccuparsi per gli amanti della famosa crema alla nocciola, perché il nuovo prodotto è creato con i medesimi ingredienti. L’unica differenza riguarda l’assenza del latte scremato in polvere. Bisogna però sottolineare che quest’ultimo rappresenta solo l’8,7% della composizione della Nutella e anche se l’azienda non ha fatto sapere con quale ingrediente il latte è stato sostituito, alcuni esperti del settore hanno suggerito che possa trattarsi il latte di soia in polvere.

Altre informazioni

Con la nuova Nutella, Ferrero spera di puntare al mercato flexitariano, rivolto a tutte quelle persone che seguono una dieta semi-vegetariana, quindi incentrata su cibi vegetali con inclusione limitata o occasionale di carne. Quest’ultima viene seguita da milioni di consumatori in tutto il mondo. Basti pensare che solo in Italia si stima ce ne siano ben 12 milioni.

Ovviamente il nuovo prodotto realizzato dalla Ferrero è rivolto anche a tutti coloro che presentano un’intolleranza al lattosio o allergie ai latticini e secondo le ricerche oltre il 70% degli italiani ha una sorta di intolleranza al lattosio. Le aspettative, senza dubbio, sono molto alte. Chissà però se la Nutella Vegetale riuscirà a convincere anche i più scettici? Una cosa è certa, solo il tempo ce lo dirà.