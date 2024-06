Maxi concorso pubblico Ministero dell’Interno: 1248 posti in scadenza, stipendio base 23.000€ | Affrettati o chiudono le liste

Il Ministero dell’Interno ha indetto un nuovo concorso per la selezione di 1248 persone da inserire nel proprio organico.

Il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione un maxiconcorso finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 1248 nuovi dipendenti, che verranno inseriti nell’Area dell’Amministrazione civile e quella relativa ai funzionari.

Nello specifico le risorse sono cosi suddivise: 350 Funzionari amministrativi, 514 Funzionari economico-finanziari, 49 Funzionari statistici, 182 Funzionari informatici, 3 Funzionari tecnici e 50 Funzionari linguistici. Ma attenzione perché mancano pochi giorni per poter presentare domanda.

Chiunque fosse interessato a partecipare concorso, deve inoltrare la propria candidatura solo ed esclusivamente per via telematica entro il 26 giugno 2024. Basta accedere al Portale inPA con le credenziali SPID, CIE, CNE o eIDAS. È necessario anche disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dove verranno inviate eventuali comunicazioni riguardanti la propria domanda.

Requisiti

Per prendere parte al concorso del Ministero dell’Interno è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Oltre ad avere la cittadinanza italiana, bisogna essere maggiorenni e godere dei diritti civili e politici. Non sono ammessi invece coloro che sono stati licenziati da un impiego legato alla Pubblica Amministrazione né tantomeno chi ha ricevuto condanne penali.

Ci sono anche dei requisiti riguardanti i titoli di studio. Sono idonei tutti i candidati che hanno conseguito una delle seguenti Lauree: Giurisprudenza, Finanza, Informazione e sistemi editoriali, Relazioni internazionali, Scienze dell’economia, Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze economiche per l’ambiente e la cultura, Scienze economico-aziendali, Scienze statistiche, Scienze pedagogiche e Studi europei, Tecniche e metodi per la società dell’informazione. Per scoprire tutte gli altri diplomi di Laurea ammessi si consiglia di consultare direttamente il concorso presente sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno.

Selezione

Tutti coloro che dispongo dei suddetti requisiti dovranno affrontare una selezione che consisterà in una prova scritta e una prova orale. La prima è rappresentata da un test di 40 domande a risposta multipla di cui: 25 sulle materie specifiche per ogni codice concorso, 7 di tema logico-deduttivo e di ragionamento critico-verbale e altre 8 su problematiche organizzative e gestionali.

La durata, la cui durata è di 60 minuti, si reputa superata qualora si abbia raggiunto un punteggio minimo di 21/30. nello specifico, per ogni risposta esatta si ottengono 0,75 punti, una risposta non data equivale a 0 punti, mentre per una risposta errata vengono sottratti 0,25 punti. La prova orale invece consisterà in un colloquio ma a questa avranno accesso solo i candidati che avranno superato la prova scritta. Per la selezione del nuovo personale verranno presi in considerazione anche i titoli di studio posseduti.